Основи макіяжу: як правильно підготувати обличчя

Ласкаво просимо у світ мистецтва макіяжу, де кожне обличчя – це полотно, а кожен штрих – творчий розпис. Незалежно від того, чи ви новачок у сфері макіяжу, чи прагнете вдосконалити техніки, розуміння основ – це перший крок до створення бездоганного образу, який підкреслить природну красу.

UAportal підготував основні поради щодо створення основи під макіяж, яка стане ідеальним фоном для художнього самовираження.

Почніть з чистого обличчя

Перед нанесенням макіяжу важливо мати чисте і зволожене обличчя. Очистіть шкіру м'яким тонізуючим засобом, а потім нанесіть на неї зволожуючий крем, що підходить для вашого типу. Це створить гладку основу для макіяжу і забезпечить його стійкість протягом дня.

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Після очищення та зволоження на обличчя слід нанести праймер. Праймер допомагає вирівняти тон шкіри, мінімізувати видимість пор і створити гладку поверхню для тонального крему. Він також сприяє стійкості макіяжу.

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Виберіть відповідний відтінок тонального крему

Пошук ідеального відтінку може бути складним завданням, особливо для початківців. Головне – підібрати тональний крем до свого кольору шкіри. Різні відтінки слід тестувати на лінії підборіддя або зап'ясті, щоб знайти той, який ідеально поєднується з природним кольором.

Для рівномірного нанесення тонального крему на обличчя слід використовувати пензлик або б'юті-блендер. Нанесення треба починати від центру і розтушовувати назовні, щоб отримати природний фініш. Важливо розтушувати тональний крем на шиї, щоб уникнути видимих ліній.

Підкресліть очі тушшю

Туш для вій змінює правила гри, коли справа доходить до того, щоб зробити очі помітними. Вона додає віям об'єму, довжини і чіткості, миттєво роблячи погляд більш бадьорим і яскравим. Почніть з підкручування вій за допомогою щипців для завивки. Потім нанесіть туш від коренів до кінчиків зигзагоподібними рухами.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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