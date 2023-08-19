Основы макияжа: как правильно подготовить лицо

Добро пожаловать в мир искусства макияжа, где каждое лицо – это холст, а каждый штрих – творческая роспись. Независимо от того, вы новичок в сфере макияжа, или хотите усовершенствовать техники, понимание основ – это первый шаг к созданию безупречного образа, который подчеркнет естественную красоту.

UAportal подготовил основные советы по созданию основы под макияж, которая станет идеальным фоном для художественного самовыражения.

Начните с чистого лица

Перед нанесением макияжа важно иметь чистое и увлажненное лицо. Очистите кожу мягким тонизирующим средством, затем нанесите на нее увлажняющий крем, подходящий для вашего типа. Это создаст гладкую основу для макияжа и обеспечит его стойкость в течение дня.

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После очистки и увлажнения следует нанести праймер. Праймер помогает выровнять тон кожи, минимизировать видимость пор и создать гладкую поверхность для тонального крема. Он также способствует стойкости макияжа.

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Выберите подходящий оттенок тонального крема

Поиск идеального оттенка может быть сложной задачей, особенно для начинающих. Главное – подобрать тональный крем к своему цвету кожи. Различные оттенки следует тестировать на линии подбородка или запястья, чтобы найти тот, который идеально сочетается с естественным цветом.

Для равномерного нанесения тонального крема на лицо следует использовать кисточку или бьюти-блендер. Нанесение нужно начинать от центра и растушевывать наружу, чтобы получить естественный финиш. Важно растушевать тональный крем на шее во избежание видимых линий.

Подчеркните глаза тушью

Тушь для ресниц меняет правила игры, когда дело доходит до того, чтобы сделать глаза заметными. Она придает ресницам объем, длину и четкость, мгновенно делая взгляд более бодрым и ярким. Начните с подкручивания ресниц с помощью щипцов для завивки. Затем нанесите тушь от корней до кончиков зигзагообразными движениями.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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