Відмовтесь від соняшникової олії: чим її замінити

UAportal підготував найкращі альтернативи соняшниковій олії для тих, хто шукає здоровіші та корисніші варіанти її заміни. Ви зможете повністю відмовитися від її використання, чим самим подбаєте про власне здоров'я.

Використовуйте оливкову олію

Вона багата на мононенасичені жири, які вважаються корисними для серця. Оливкова олія також має яскраво виражений аромат, який покращує смак страв.

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Спробуйте олію авокадо

Вона має високу температуру задимлення, що робить її ідеальною для приготування страв на високих температурах, таких як смаження та гриль. Олія авокадо також багата на мононенасичені жири і містить корисні поживні речовини, такі як вітамін Е та антиоксиданти.

Розгляньте кокосову олію для випічки

У пошуках замінника соняшникової олії у випічці, кокосова може стати чудовим варіантом. Вона додає випічці тонкий тропічний аромат і забезпечує зволожену текстуру. Кокосова олія тверда при кімнатній температурі, тому обов'язково розтопіть її перед використанням у приготуванні.

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