Експерти назвали основні речі, які у жодному разі не можна спускати у раковину на кухні

Звичайно, продавцям та сантехнікам вигідно, коли труби та стік раковини на кухні засмічуються. Перші моментально знаходять вагомі доводи на продаж подрібнювача харчових відходів (диспоузера), другі досить наполегливо пропонують свої послуги.

Встановлювати диспоузер чи ні – ваш вибір, але деякі речі точно не варто відправляти у "подорож трубами".

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Експерти радять ніколи не вкидати до раковини такі відходи:

Селера, кукурудзяне лушпиння і спаржа здатні забити раковину своїми волокнами. Також на це здатні картопляні шкірки, якщо ви чистите овочі у раковині. А оскільки шкірки від картоплі сповнені крохмалю, вони мають тенденцію злипатися і можуть утворити грудку. Просто не викидайте їх, а використовуйте як природне добриво для рослин на городі.

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Кістки від птиці та риби також не варто виливати у стік, оскільки вони можуть забити труби.

Також варто уникати виливання кавової гущі, жиру та олії у стік, оскільки вони можуть осідати на стінках труб і утворювати жирові відкладення. Яєчна шкаралупа також може порушити міцність каналізаційної системи, тому її краще утилізувати іншим способом.

Чайні листочки, або заварку з трав теж не варто змивати у раковину, інакше доведеться викликати сантехніків.

Нарешті, борошно в раковині може утворити "тісто", яке може забити труби. Краще уникати виливання борошна у стік.

Зберігайте ці рекомендації на увазі та стежте за тим, щоб у вашій кухні не потрапляли небажані речовини у стік.

Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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