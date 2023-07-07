Эксперты назвали основные вещи, которые ни в коем случае нельзя спускать в раковину на кухне

Конечно, продавцам и сантехникам выгодно, когда трубы и сток раковины на кухне засоряются. Первые моментально находят веские доводы на продажу измельчителя пищевых отходов (диспоузера), вторые достаточно настойчиво предлагают свои услуги.

Устанавливать диспоузер или нет – ваш выбор, но некоторые вещи точно не стоит отправлять в "путешествие по трубам".

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Эксперты советуют никогда не вбрасывать в раковину такие отходы:

Сельдерей, кукурузная шелуха и спаржа способны забить раковину своими волокнами. Также на это способны картофельные шкурки, если вы чистите овощи в раковине. А поскольку шкурки от картофеля полны крахмала, они имеют тенденцию слипаться и могут образовать комок. Просто не выбрасывайте их, а используйте как природное удобрение для растений на огороде.

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Кости от птицы и рыбы также не следует выливать в сток, поскольку они могут забить трубы.

Также следует избегать сливания кофейной гущи, жира и масла в сток, поскольку они могут оседать на стенках труб и образовывать жировые отложения. Яичная скорлупа может нарушить прочность канализационной системы, поэтому ее лучше утилизировать другим способом.

Чайные листики или заварку из трав тоже не стоит смывать в раковину, иначе придется вызывать сантехников.

Наконец, мука в раковине может образовать тесто, которое может забить трубы. Лучше избегать выливания муки в сток.

Сохраняйте эти рекомендации ввиду и следите за тем, чтобы на вашей кухне нежелательные вещества не попадали в сток.

Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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