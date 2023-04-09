Великдень 2023: що потрібно обов'язково покласти до великоднього кошика та що символізує кожен продукт

За традицією до святкового кошика кладуть паску, яйця, ковбасу, сир,масло, хрін та сіль. UaPortal зібрав інформацію про те, що символізує кожен продукт у великодній корзині.

Читайте також: Традиції та заборони Вербної неділі.

Паска – це ритуальний хліб, який символізує перехід до вічного життя, це тіло Ісуса Христа.

Яйця – символ зародження життя, сонця та воскресіння.

Крашанки – яйця, пофарбовані у червоний колір. Символізують кров, яку Христос пролив за людський рід.

Писанки – розмальовані за допомогою воску яйця. Кожен орнамент має значення.

М'ясо – жертва, яку Ісус Христос приніс на хресті.

Відео дня

Хрін – символізує гіркоту страждань, які переживав Син Божий. Також є символом незламності духу людини після сповіді.

Масло і сир – символізують Божу жертовність.

Сіль – символізує достаток, зв'язок між Богом та людиною.

Зелень, якою ми прикрашаємо кошик є символом весни та відродження.

Свічка – це світло, яке нагадує кожному, що Ісус Христос є світлом, яке протистоїть темряві гріха.

Пропонуємо дізнатись рецепт паски, яка завжди вдається.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!