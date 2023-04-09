Пасха 2023: что нужно обязательно положить в пасхальную корзину и что символизирует каждый продукт

По традиции в праздничную корзину кладут паску, яйца, колбасу, сыр и масло, хрен, соль. UaPortal собрал информацию о том, что символизирует каждый продукт в пасхальной корзине.

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Пасха – это ритуальный хлеб, символизирующий переход к вечной жизни, это тело Иисуса Христа.

Яйца – символ зарождения жизни, солнца и воскрешения.

Крашанки – яйца, окрашенные в красный цвет. Символизируют кровь, которую Христос пролил за род человеческий.

Писанки – разрисованные с помощью воска яйца. Каждый орнамент имеет значение.

Мясо – жертва, которую Иисус Христос принес на кресте.

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Хрен – символизирует горечь страданий, которые переживал Сын Божий. Также является символом несокрушимости духа человека после исповеди.

Масло и сыр – символизируют Божью жертвенность.

Соль – символизирует обилие, связь между Богом и человеком.

Зелень, которой мы украшаем корзину, является символом весны и возрождения.

Свеча – это свет, напоминающий каждому, что Иисус Христос есть свет, противостоящий темноте греха.

Предлагаем узнать рецепт паски, который всегда удается.

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