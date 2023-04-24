Павуки та птахи в будинку несуть успіх: забобони в українській культурі

Забобони та заборони завжди відігравали важливу роль у формуванні культурної ідентичності та підтримці культурної традиції. В українській культурі ці повір'я не є винятком. UAportal підготував докладний огляд деяких найпопулярніших забобонів в українській культурі.

Знайти павука у своєму будинку – знак удачі. Згідно з українським фольклором, павуки приносять удачу та процвітання. Вважається, що якщо павук повзе по вам, це означає, що ви скоро отримаєте гроші.

Якщо ви розсипали сіль, це вважається поганою прикметою, але є засіб від цього. Щоб відвернути нещастя, потрібно взяти щіпку солі та кинути її через ліве плече. Вважається, що ця дія відлякує злих духів.

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Якщо ви побачите падаючу зірку і загадаєте бажання, воно обов'язково збудеться. В українській культурі зірка є символом надії та удачі. Бажання загадане дивлячись на падаючу зірку, обов'язково здійсниться.

Якщо у ваш будинок залітає птах, це знак удачі. В українському фольклорі вважається, що птахи приносять добрі новини та процвітання. Якщо птах влітає до вашого будинку, вважається, що ви скоро отримаєте хороші новини.

Якщо ви знайдете чотирилисту конюшину, це знак удачі. Чотирилиста конюшина зустрічається рідко, і знайти її вважається везінням. Кажуть, що якщо носити з собою чотирилисту конюшину, то вона принесе щастя.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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