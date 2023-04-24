Пауки и птицы в доме несут удачу: суеверия в украинской культуре

Суеверия и запреты всегда играли важную роль в формировании культурной идентичности и поддержании культурной традиции. В украинской культуре эти поверья не являются исключением. UAportal подготовил подробный обзор некоторых наиболее популярных суеверий в украинской культуре.

Найти паука в своем доме – знак удачи. Согласно украинскому фольклору, пауки приносят удачу и процветание. Считается, что если паук ползет по вам, это означает, что вы скоро получите деньги.

Если вы рассыпали соль, это считается плохой приметой, но есть средство от этого. Чтобы отвратить несчастье, нужно взять щепотку соли и бросить ее через левое плечо. Считается, что это действие отпугивает злых духов.

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Если вы увидите падающую звезду и загадаете желание, то оно обязательно сбудется. В украинской культуре звезда является символом надежды и удачи. Желание загаданное глядя на падающую звезду, обязательно сбудется.

Если в ваш дом залетает птица, это знак удачи. В украинском фольклоре считается, что птицы приносят хорошие новости и процветание. Если птица влетает в ваш дом, считается, что вы скоро получите хорошие новости.

Если вы найдете четырехлистный клевер, это знак удачи. Четырехлистный клевер встречается редко, и найти его считается везеньем. Говорят, что если носить с собой четырехлистный клевер, то он принесет счастье.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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