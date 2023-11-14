Перманентні маркери: для чого вони потрібні

У цій статті UAportal розглядає переваги та недоліки використання перманентних маркерів. А саме їхні довговічні властивості, універсальність на різних поверхнях, а також проблеми зі стиранням та фарбуванням.

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Переваги перманентних маркерів

1. Стійкість:

Перманентні маркери залишають стійкі та довговічні сліди, стійкі до води та вицвітання, що робить їх придатними для різних поверхонь, таких як папір, пластик та метал.

2. Універсальність:

Завдяки різним розмірам наконечників, кольорам і формулам чорнила, перманентні маркери є універсальними інструментами для маркування, малювання та організації проєктів.

3. Швидке висихання:

Перманентні маркери швидко сохнуть, запобігаючи розмазуванню і роблячи їх ідеальними для негайного використання або обробки.

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Недоліки перманентних маркерів

1. Обмежена можливість стирання:

Виправлення помилок або внесення змін може бути складним завданням, оскільки перманентні маркери важко видалити або повністю стерти, часто для цього потрібні спеціальні техніки або засоби.

2. Потенційне пошкодження поверхні:

Перманентні маркери можуть пошкодити пористі матеріали, такі як тканина або необроблена деревина, тому рекомендується бути обережними при використанні їх на делікатних або цінних предметах.

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