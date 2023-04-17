Перший автор-мільярдер і кримінальний роман під псевдонімом: 5 цікавих фактів про Джоан Роулінг

UAportal підготував статтю про п'ять цікавих фактів про відому та впливову особу Джоан Роулінг. Письменниця найбільш відома завдяки своїй серії книг про Гаррі Поттера, вона підкорила серця мільйонів читачів у всьому світі.

Джоан Роулінг народилася в Англії в 1965 році і виросла в Чепстоу, Уельс. Після закінчення Ексетерського університету зі ступенем з французької мови та класики вона переїхала до Лондона, щоб працювати дослідником та двомовним секретарем. Саме під час роботи в Amnesty International у неї вперше народилася ідея серії про Гаррі Поттера.

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Ім'я "Джоан Роулінг" було обрано її видавцем

Коли Джоан вперше почала писати свою серію книг про Гаррі Поттера, вона робила це під псевдонімом "Дж. К. Роулінг", оскільки її видавець вважав, що її цільова аудиторія, молоді хлопчики, з більшою ймовірністю читатимуть книги, написані автором-чоловіком. Ім'я "Джоан Роулінг" було обрано її видавцем як компроміс, оскільки вони вважали, що початкова "J" звучить більш гендерно нейтрально.

Перший автор-мільярдер

Завдяки величезному успіху серії книг про Гаррі Поттера Джоан стала першим автором, який досяг статусу мільярдера. Проте з того часу вона втратила статус мільярдера через свої великі благодійні пожертвування.

Кримінальний роман під псевдонімом

У 2013 році Роулінг написала кримінальний роман під назвою "Клик зозулі" під псевдонімом Роберт Гелбрейт. Книга отримала позитивні відгуки, але продавалася не дуже добре, доки стало відомо, що справжнім автором є Джоан Роулінг. Після цього книга очолила списки бестселерів, довівши, що одного імені письменниці достатньо, щоб продавати книжки.

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Джоан відкинули кілька видавництв, перш ніж вона здобула успіх

Перш ніж знайти видавця для своєї серії книг про Гаррі Поттера, Роулінг відкинули кілька видавництв. Фактично, перший видавець, який прийняв її рукопис, зробив це тільки після того, як їхня восьмирічна донька прочитала перший розділ і попросила продовження.

Письменниця – філантроп

Незважаючи на своє величезне багатство, Джоан відома своїми великими благодійними пожертвами. Вона започаткувала благодійну організацію Lumos, мета якої - допомога дітям у дитячих закладах по всьому світу, а також пожертвувала мільйони фунтів стерлінгів на інші благодійні цілі.

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