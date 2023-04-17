Первый автор-миллиардер и криминальный роман под псевдонимом: 5 интересных фактов о Джоан Роулинг

UAportal подготовил статью о пяти интересных фактах об известной и влиятельной личности Джоан Роулинг. Писательница наиболее известна благодаря своей серии книг о Гарри Поттере, она покорила сердца миллионов читателей по всему миру.

Джоан Роулинг родилась в Англии в 1965 году и выросла в Чепстоу, Уэльс. После окончания Эксетерского университета со степенью по французскому языку и классике она переехала в Лондон, чтобы работать исследователем и двуязычным секретарем. Именно во время работы в Amnesty International у нее впервые родилась идея серии о Гарри Поттере.

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Имя "Джоан Роулинг" было выбрано ее издателем

Когда Джоан впервые начала писать свою серию книг о Гарри Поттере, она делала это под псевдонимом "Дж. К. Роулинг", поскольку ее издатель считал, что ее целевая аудитория, молодые мальчики, с большей вероятностью будут читать книги, написанные автором-мужчиной. Имя "Джоан Роулинг" было выбрано ее издателем в качестве компромисса, поскольку они считали, что начальная "J" звучит более гендерно нейтрально.

Первый автор-миллиардер

Благодаря огромному успеху серии книг о Гарри Поттере Джоан стала первым автором, достигшим статуса миллиардера. Однако с тех пор она утратила статус миллиардера из-за своих обширных благотворительных пожертвований.

Криминальный роман под псевдонимом

В 2013 году Роулинг написала криминальный роман под названием "Зов кукушки" под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Книга получила положительные отзывы, но продавалась не очень хорошо, пока не стало известно, что истинным автором является Джоан Роулинг. После этого книга возглавила списки бестселлеров, доказав, что одного имени писательницы достаточно, чтобы продавать книги.

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Джоан отвергли несколько издательств, прежде чем она обрела успех

Прежде чем найти издателя для своей серии книг о Гарри Поттере, Роулинг отвергли несколько издательств. Фактически, первый издатель, принявший ее рукопись, сделал это только после того, как их восьмилетняя дочь прочитала первую главу и попросила продолжения.

Писательница – филантроп

Несмотря на свое огромное богатство, Джоан известна своими обширными благотворительными пожертвованиями. Она основала благотворительную организацию Lumos, цель которой - помощь детям в детских учреждениях по всему миру, а также пожертвовала миллионы фунтов стерлингов на другие благотворительные цели.

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