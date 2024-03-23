Чому розливання напоїв на вазі та через руку може накликати на вас біду

Кожне урочисте застілля доповнюють численні напої. Щодо алкоголю існує безліч прикмет, зокрема, що його не слід розливати на вазі та через руку.

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Але чи є ці обмеження виключно частиною народних повір’їв? Дослідімо це питання разом з виданням "Главред".

Чому не можна наливати на вазі

Існує прикмета, що пролиття напою може бути знаком нещастя. Це має практичне пояснення: коли напій виливається, це може символізувати втрату або невдачу.

Традиційно, дорогі алкогольні напої розливалися в келихи з особливою обережністю. Якщо алкоголь проливався, це могло викликати роздратування господаря.

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Крім того, розливання напоїв на вазі є незручним та неефективним. Контролювати потік алкоголю в такий спосіб важко, а тримати посуд на висоті — незручно. Це може призвести до проливання напою і, як наслідок, до псування майна.

Хоча сьогодні не існує правил, які б забороняли наливати напої на вазі, все ж такий спосіб не рекомендується з міркувань практичності, естетики та ввічливості.

Чому не можна наливати через руку

Існує думка, що наливання напоїв через руку може бути сприйняте як нешанобливе ставлення до особи, якій ви подаєте напій. Це пов’язано з тим, що руки традиційно вважались "нечистою" частиною тіла.

Втім, сучасні норми етикету не містять вимог, що забороняють наливати через руку. Проте, вважається, що краще уникати наливання через руку з огляду на практичність та естетичність.

Оптимальним варіантом буде розмістити посудину на рівній поверхні, такій як стіл, перед тим як налити напій. Рекомендується робити це обережно, уникаючи переливання, та дозволити гостю самостійно визначити бажану кількість напою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про народні прикмети пов'язані з тим, чому не можна дарувати та губити шкарпетки.

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