Почему разливание напитков на весу и через руку может навлечь на вас беду

Каждое торжественное застолье дополняют многочисленные напитки. Что касается алкоголя, то существует множество примет, в частности, что его не следует разливать на весу и через руку.

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Но есть ли эти ограничения исключительно частью народных поверий? Исследуем этот вопрос вместе с изданием "Главред".

Почему нельзя наливать на весу

Существует примета, что пролитие напитка может быть знаком несчастья. Это имеет практическое объяснение: когда выливается напиток, это может символизировать потерю или неудачу.

Традиционно дорогие алкогольные напитки разливались в бокалы с особой осторожностью. Если алкоголь проливался, это могло вызвать раздражение владельца.

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Кроме того, разливка напитков на весу неудобна и неэффективна. Контролировать поток алкоголя таким образом трудно, а держать посуду на высоте неудобно. Это может привести к проливанию напитка и, как следствие, к порче имущества.

Хотя сегодня не существует правил, запрещающих разливать напитки на весу, все же такой способ не рекомендуется из соображений практичности, эстетики и вежливости.

Почему нельзя наливать через руку

Существует мнение, что налив напитков через руку может быть воспринят как неуважаемое отношение к лицу, которому вы подаете напиток. Это связано с тем, что руки традиционно считались "нечистой" частью тела.

Впрочем, современные нормы этикета не содержат запрещающих требований наливать через руку. Однако, считается, что лучше избегать наливания через руку, учитывая практичность и эстетичность.

Оптимальным вариантом будет разместить сосуд на ровной поверхности, такой как стол, перед тем как налить напиток. Рекомендуется делать это осторожно, избегая переливания и позволить гостю самостоятельно определить желаемое количество напитка.

Напомним, ранее мы рассказывали о народных приметах, связанных с тем, почему нельзя дарить и губить носки.

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