Чому варто включити сало у свій раціон і як правильно його вживати

Сало – це продукт, який обожнює більшість українців. Без нього не уявляють собі українського борщу з чорним хлібом і часником. Але лікарі-дієтологи кажуть, що не варто їсти продукт занадто багато, бо це може зашкодити здоров’ю. UAportal розповідає, як правильно вживати сало, щоб воно приносило користь вашому організму.

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Яка користь сала: добова норма продукту

Лікарі стверджують, що сало – це дуже корисний продукт для здоров’я. Воно має жири, які зміцнюють наші клітини й стінки судин. Сало сприяє нормалізації роботи нашої ендокринної, нервової та серцево-судинної систем. Також воно добре впливає на роботу головного мозку, запобігаючи нервовим розладам.

А щоб отримати від сала максимальну користь, його треба їсти не більше 50 грамів на день, інакше воно негативно впливатиме на роботу серця й кишківника.

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Як отримати користь від продукту та кому краще його уникати

Сало - це продукт, який може бути корисним для здоров’я, якщо його вживати правильно і в міру. Лікарі радять їсти сало тонкими скибочками зі свіжою зеленню або огірком. Також варто обирати продукт, який мало або зовсім не солений.

Сало з борщем і пампушками - це не найкраща комбінація, яка знищить усю його користь. Воно буде погано травитися, що може викликати біль у животі та шлунку. Крім того, це підвищить рівень "поганого" холестерину і кров’яного тиску.

Коли та як краще споживати сало

Якщо ви не можете обійтися без цього смаколика, тоді його можна їсти двічі на день, але тільки по 50 грамів. Між прийманням їжі має бути принаймні чотири години перерви.

Сало добре підходить для тих, хто любить солодке і хто часто хвилюється. Лікарі кажуть, що коли організм вимагає солоденького, йому необхідні жири, яких не вистачає. Тому замість того, щоб ласувати цукерками або виробами з тіста, краще скуштувати сала зі свіжим огірком - це буде корисніше для здоров’я.

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