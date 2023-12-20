Чому важко заснути вдень: Причини та вирішення

UAportal підготував список порад, які допоможуть покращити денний сон і пояснять, чому не виходить подрімати вдень. Розгляньмо причини труднощів із засинанням вдень.

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Програмування організму

Одна з причин, чому важко заснути вдень, полягає в тому, що наш організм природно запрограмований бути бадьорим і активним у світлий час доби. Присутність сонячного світла посилає сигнали нашому мозку про те, що настав час прокинутися і бути напоготові. Це відбувається завдяки вивільненню серотоніну, гормону, який сприяє неспанню і регулює наш цикл сну і неспання.

Оточуючий шум

Ще один фактор, який ускладнює денний сон, – це шум і рівень активності, який зазвичай вищий у світлий час доби. В галасливому місті чи в шумному районі, можна легко зіткнутися з відволікаючими факторами, які можуть порушити сон.

Температура та умови освітлення

Природне світло і тепло асоціюються з неспанням, тому спроби заснути в яскравому і теплому середовищі можуть бути контрпродуктивними. Крім того, мелатонін, гормон, який сприяє сну, зазвичай виділяється організмом у відповідь на темряву. Отже, якщо хтось намагається заснути вдень у добре освітленій кімнаті, його організм може не виробити достатньої кількості мелатоніну.

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Сприятливе середовище для сну

Створення сприятливого для сну середовища має важливе значення для тих, хто спить вдень. Слід подумати про використання щільних штор, щоб затемнити кімнату. Використання берушів або шумової машини допоможе замаскувати зовнішні звуки.

Послідовний графік сну

Для якісного сну, незалежно від часу доби, дуже важливо встановити послідовний графік сну. Це означає, що потрібно лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть на вихідних. Навчивши організм розпізнавати і очікувати певний режим сну, можна покращити здатність засинати вдень.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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