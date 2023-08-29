Чому у зв'язці має бути три ключі: особливості прикмети

Ключі служать для того, щоб замикати за собою двері та відмикати їх після повернення. Однак для забобонних людей важливою є навіть кількість ключів на кільці. UaPortal розповів про кілька прикмет, які пов’язані з цією темою.

Символічна сила числа 3

Число три має велике значення в культурних віруваннях багатьох слов'янських народів. Це число часто з'являється в казках і фольклорі, та асоціюється з фразами на кшталт "Бог любить трійцю".

Наші предки свято вірили в магічні властивості цієї цифри, адже вважали, що заклинання стають сильнішими, коли їх повторюють тричі. Цікаво, що в західній та азійській культурах це число також асоціюється зі щастям та фінансовим успіхом.

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Три ключі та прикмети

За різними забобонами, носіння з собою трьох відмикачів може покращити особисте та фінансове становище. Тому, якщо маєте багато зайвих ключів, яких не використовуєте, то краще прибрати зайві й створити нову зв'язку, що складається рівно з трьох елементів.

З іншого боку, якщо у вас менше, ніж три ключі (включно з чіпом від домофона), то додайте додаткові кільця. Вважається, що ця проста дія притягує сприятливі обставини та можливості.

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