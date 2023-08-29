Почему в связке должно быть три ключа: особенности приметы

Ключи служат для того, чтобы запирать за собой дверь и отпирать ее по возвращении. Однако для суеверных людей важно даже количество ключей на кольце. UaPortal рассказал о нескольких приметах, связанных с этой темой.

Символическая сила числа 3

Число три имеет огромное значение в культурных верованиях многих славянских народов. Это число часто появляется в сказках и фольклоре, и ассоциируется с фразами типа "Бог любит троицу".

Наши предки свято верили в магические свойства этой цифры, считая, что заклинания становятся сильнее, когда их повторяют трижды. Интересно, что в западной и азиатской культурах это число также ассоциируется со счастьем и успехом.

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Три ключа и приметы

По разным предрассудкам, ношение с собой трех отключателей может улучшить личное и финансовое положение. Поэтому, если у вас много лишних ключей, которых не используете, то лучше убрать лишние и создать новую связь, состоящую ровно из трех элементов.

С другой стороны, если у вас меньше трех ключей (включая чип от домофона), то добавьте дополнительные кольца. Считается, что это простое действие влечет за собой благоприятные обстоятельства и возможности.

Ранее UaPortal рассказал о 5 привычках, которые притягивают бедность и несчастье.

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