Чому жовтіють зуби: поради, які допоможуть усунути цю проблему

UAportal підготував матеріал з корисними порадами, що допоможуть вирішити поширену проблему пожовтіння зубів. Дотримуючись наданих рекомендацій, можна зберегти яскраву і здорову посмішку надовго.

Підтримуйте належну гігієну порожнини рота

Однією з основних причин, чому зуби можуть пожовтіти, є недотримання гігієни порожнини рота. Нехтування регулярним чищенням зубів зубною щіткою та ниткою призводить до накопичення нальоту і зубного каменю на емалі, що стає причиною зміни кольору.

Для того, аби запобігти цьому, важливо чистити зуби щонайменше двічі на день і щодня користуватися зубною ниткою. Регулярні стоматологічні огляди та професійні чистки також мають важливе значення для підтримання належної гігієни порожнини рота та запобігання пожовтіння зубів.

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Обмежте споживання продуктів і напоїв, що можуть фарбувати зуби

Певні продукти та напої, такі як кава, чай, червоне вино і темні ягоди, з часом можуть змінювати колір зубів. Аби запобігти пожовтінню зубів, рекомендується обмежити їх вживання.

Полоскання ротової порожнини водою після вживання таких продуктів або напоїв може допомогти змити залишки і зменшити ймовірність зміни кольору. Використання соломинки під час вживання напоїв також може звести до мінімуму контакт із зубами.

Відмовтеся від паління

Куріння не тільки шкодить загальному здоров'ю, але й негативно впливає на зовнішній вигляд зубів. Нікотин і смоли, що містяться в цигарках, можуть залишити пожовтіння і плями на зубах.

Помірно вживайте кислі продукти та напої

Кислі продукти та напої, такі як цитрусові, газована вода можуть руйнувати емаль зубів, що робить їх більш вразливими до забарвлення. Хоча ці продукти можна вживати в помірних кількостях, важливо пам'ятати про їхній вплив на здоров'я зубів. Користуючись соломинкою під час вживання кислих напоїв, можна мінімізувати контакт з зубами.

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Подумайте про варіанти відбілювання зубів

Якщо зуби вже пожовкли і потрібно знайти рішення для відновлення їхньої білизни, існують різні варіанти відбілювання зубів. Безрецептурні відбілюючі зубні пасти, смужки та гелі можуть допомогти видалити поверхневі плями.

Однак для більш помітних результатів краще звернутися до стоматолога за професійним відбілюванням зубів. Під час таких процедур використовують більш ефективні відбілюючі засоби, щоб добре освітлити колір зубів.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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