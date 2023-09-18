Почему желтеют зубы: советы, которые помогут устранить эту проблему

UAportal подготовил материал с полезными советами, которые помогут решить распространенную проблему пожелтения зубов. Следуя предоставленным рекомендациям, можно сохранить яркую и здоровую улыбку надолго.

Поддерживайте соответствующую гигиену полости рта

Одной из основных причин, почему зубы могут пожелтеть, несоблюдение гигиены полости рта. Пренебрежение регулярной чисткой зубов зубной щеткой и нитью приводит к накоплению налета и зубного камня на эмали, что становится причиной изменения цвета.

Для того чтобы предотвратить это, важно чистить зубы по меньшей мере дважды в день и ежедневно пользоваться зубной нитью. Регулярные стоматологические осмотры и профессиональные чистки также имеют важное значение для поддержания соответствующей гигиены полости рта и предотвращения пожелтения зубов.

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Ограничит потребление продуктов и напитков, которые могут красить зубы

Некоторые продукты и напитки, такие как кофе, чай, красное вино и темные ягоды, со временем могут изменять цвет зубов. Чтобы предотвратить пожелтение зубов, рекомендуется ограничить их употребление.

Полоскание полости рта водой после употребления таких продуктов или напитков может помочь смыть остатки и уменьшить вероятность изменения цвета. Использование соломинки при употреблении напитков также может свести к минимуму контакт с зубами.

Откажитесь от курения

Курение не только вредит общему здоровью, но и оказывает негативное влияние на внешний вид зубов. Никотин и смолы, содержащиеся в папиросах, могут оставить пожелтение и пятна на зубах.

Умеренно употребляйте кислые продукты и напитки

Кислые продукты и напитки, такие как цитрусовые, газировка могут разрушать эмаль зубов, что делает их более уязвимыми к окраске. Хотя эти продукты можно употреблять в умеренных количествах, важно помнить об их влиянии на здоровье зубов. Пользуясь соломинкой при употреблении кислых напитков, можно минимизировать контакт с зубами.

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Подумайте о вариантах отбеливания зубов

Если зубы уже пожелтели и нужно найти решение для восстановления их белья, существуют разные варианты отбеливания зубов. Безрецептурные отбеливающие зубные пасты, полоски и гели могут удалить поверхностные пятна.

Однако для более заметных результатов лучше обратиться к стоматологу за профессиональным отбеливанием зубов. При таких процедурах используют более эффективные отбеливающие средства, чтобы хорошо осветить цвет зубов.

Напомним, современная стоматология может совершить настоящую голливудскую улыбку. Мы собрали для вас полезную информацию по отбеливанию зубов, преимущества и недостатки этой процедуры.

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