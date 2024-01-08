Відчуйте райську простоту: Топ-4 найсмачніших веганських страв

UAportal підготував топ-5 веганських шедеврів, щоб задовольнити смакові бажання і познайомитись зі світом рослинної гастрономії. Від спокусливих пиріжків з тофу до смачного томатного супу на грилі – різноманітний спектр смаків і текстур.

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Котлети з тофу у поєднанні з шакшукою

Спробуйте піднесене поєднання смаків у цьому поблажливому веганському рецепті: Котлети з тофу та шакшука. Готується дуже просто: обсмажте ніжні котлети з тофу та поєднайте їх з ароматною шакшукою зі шпинатом та капустою. В результаті виходить смачна веганська страва, яка неодмінно задовольнить смакові рецептори.

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Томатний суп на грилі

Відчуйте спокусливий смак веганського томатного супу на грилі. Це чудовий спосіб насолодитися свіжими овочами та димним ароматом гриля. Цей суп має пряний та ароматний смак, який освіжить ваше уявлення про веганську кухню. Приготуйте цю чудову страву і насолоджуйтеся справжнім веганським літнім шедевром.

Пудинг з чіа

Відчуйте райську простоту ванільного пудингу з чіа з карамеллю. Цей неймовірно легкий і розкішний десерт задовольнить будь-якого ласуна.

Насичений смак ванілі та гладка текстура чіа створюють божественні ласощі, якими можна насолоджуватися в будь-який час доби. Приготуйте цей рецепт і пориньте у світ екзотичних веганських десертів.

Каррі з нуту

Каррі з нуту – це ситна веганська страва. Зроблена з ніжного нуту, приготованого у вершковому кокосовому соусі каррі, ця страва не тільки ситна, але й багата на білок.

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