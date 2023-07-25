Підбірка найкращих екшн фільмів, через які ви не зможете відірватися від екрана
Екшн-фільми завжди були популярними серед глядачів. UAportal підготував топ-5 найкращих кінострічок цього жанру, випущених у період з 2007 по 2010 рік.
"Темний лицар"
Рейтинг IMDB: 9.0
Жанр: Екшн, кримінал, драма
Країна: США, Великобританія
Тривалість: 2год 32хв
Рік: 2008
Продюсер: Крістофер Нолан
Це другий фільм трилогії Крістофера Нолана про Бетмена розповідає про боротьбу хрестоносця в плащі з Джокером, який намагається зупинити терор, що панує в Ґотем-сіті. Завдяки незабутній акторській грі Гіта Леджера, Джокер тримає глядачів у напрузі впродовж усього сюжету.
"Початок"
Рейтинг IMDB: 8.8
Жанр: Екшн, пригоди, наукова фантастика
Країна: США, Великобританія
Тривалість: 2год 28хв
Рік: 2010
Продюсер: Крістофер Нолан
Фільм розповідає історію досвідченого злодія, якого наймають для того, щоб посіяти ідею у свідомості іншої людини через її сни. Завдяки захопливим і непередбачуваним діям, що відбуваються в різних шарах сновидінь, кінострічка тримає глядачів у напрузі до самого кінця.
"Залізна людина"
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Екшн, пригоди, наукова фантастика
Країна: США
Тривалість: 2год 6хв
Рік: 2008
Продюсер: Кевін Фейдж
Мільярдер-промисловець Тоні Старк створює високотехнологічний костюм, щоб врятуватися з ув'язнення, і стає супергероєм. Завдяки цікавому сюжету та харизматичному виконанню ролі Тоні Старка Робертом Дауні-молодшим, фільм заклав основу кінематографічного всесвіту Marvel, а також проклав шлях до нової ери кіношедеврів про супергероїв.
"Аватар"
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Екшн, пригоди, фантастика
Країна: США, Великобританія
Тривалість: 2год 42хв
Рік: 2009
Продюсер: Джеймс Кемерон
Сюжет фільму розгортається в майбутньому на планеті Пандора, де люди видобувають цінний мінерал, який може врятувати Землю. Головний герой – морський піхотинець-інвалід, який вирушає туди, щоб увійти в місцеве людиноподібне плем'я на'ві. Революційні спецефекти та батальні сцени кіно роблять його одним з найкасовіших та найуспішніших за останнє десятиліття.
"Дев'яти округ"
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Екшн, наукова фантастика, трилер
Країна: Південна Африка, США, Нова Зеландія, Канада
Тривалість: 1год 52хв
Рік: 2009
Продюсер: Пітер Джексон
Сюжет фільму розгортається у світі, де інопланетяни висадилися на Землю, бо втратили свій дім. У центрі уваги – урядовий агент, який заражається вірусом, що перетворює його на одного з прибульців. Завдяки напруженій дії та сюжету, кінострічка отримала схвалення критиків і стала культовою класикою, що змушує замислитися.
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