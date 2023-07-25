Подборка лучших экшн фильмов, через которые вы не сможете оторваться от экрана
Экшн-фильмы всегда были популярны среди зрителей. UAportal подготовил топ-5 лучших кинолент этого жанра, выпущенных в период с 2007 по 2010 год.
"Темный рыцарь"
Рейтинг IMDB: 9.0
Жанр: Экшн, криминал, драма
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 2ч 32мин
Год: 2008
Продюсер: Кристофер Нолан
Это второй фильм трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене рассказывает о борьбе крестоносца в плаще с Джокером, который пытается остановить царящий в Готем-сити террор. Благодаря незабываемой актерской игре Гита Леджера Джокер держит зрителей в напряжении на протяжении всего сюжета.
"Начало"
Рейтинг IMDB: 8.8
Жанр: Экшн, приключения, паучная фантастика
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 2ч 28мин
Год: 2010
Продюсер: Кристофер Нолан
Фильм рассказывает историю опытного вора, нанимаемого для того, чтобы посеять идею в сознании другого человека через его сны. Благодаря увлекательным и непредсказуемым действиям, происходящим в разных слоях сновидений, кинолента держит зрителей в напряжении до самого конца.
"Железный человек"
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Экшн, приключения, научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 6мин
Год: 2008
Продюсер: Кевин Фейдж
Миллиардер-промышленник Тони Старк создает высокотехнологичный костюм, чтобы спастись из заключения, и становится супергероем. Благодаря интересному сюжету и харизматичному исполнению роли Тони Старка Робертом Дауни-младшим фильм заложил основу кинематографической вселенной Marvel, а также проложил путь к новой эре киношедевров о супергероях.
"Аватар"
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Экшн, приключения, фантастика
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 2ч 42мин
Год: 2009
Продюсер: Джеймс Кэмерон
Сюжет фильма разворачивается в будущем на планете Пандора, где люди добывают ценный минерал, способный спасти Землю. Главный герой – морской пехотинец-инвалид, отправляющийся туда, чтобы войти в местное человекоподобное племя нави. Революционные спецэффекты и батальные сцены кино делают его одним из самых кассовых и успешных за последнее десятилетие.
"Район №9"
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Экшн, научная фантастика, триллер
Страна: Южная Африка, США, Новая Зеландия, Канада
Продолжительность: 1ч 52мин
Год: 2009
Продюсер: Питер Джексон
Сюжет фильма разворачивается в мире, где инопланетяне высадились на Землю, потому что потеряли свой дом. В центре внимания – правительственный агент, который заражается вирусом, который превращает его в одного из пришельцев. Благодаря напряженному действию и сюжету кинолента получила одобрение критиков и стала культовой классикой, заставляющей задуматься.
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