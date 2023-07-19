Добірка найкращих фільмів про вампірів: приготуйтеся до спокуси безсмертних істот

UAportal підготував захоплюючу підбірку фільмів, які перенесуть вас у чарівний світ вампірів. Приготуйтеся до спокуси безсмертних істот.

"Чим ми займаємося в тіні"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: комедія, жахи, фентезі

Країна: Нова Зеландія

Тривалість: 86 хв

Рік виробництва: 2014

Режисер: Джемейн Клемент

Фільм розповідає про життя чотирьох сусідів-вампірів, що живуть у сучасному Веллінгтоні. Коли вони долають виклики, пов'язані з існуванням багатовікових створінь у сучасному світі, починається "веселуха": від їхніх дрібних сварок до зустрічей з перевертнями та відьмами. Фільм пропонує унікальний та комедійний погляд на вампірські легенди.

Відео дня

"Виживуть лише коханці"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: драма, трилери, фентезі

Країна: Великобританія

Тривалість: 123 хв

Рік: 2013

Режисер: Джим Джармуш

Фільм розповідає про життя Адама і Єви, двох стародавніх вампірів, які були закохані протягом століть. Поки вони долають складнощі свого безсмертного існування, їхні стосунки піддаються випробуванню сучасним світом і загрозою, що насувається з боку їхнього власного виду.

"Візантія"

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: драма, фентезі, трилер

Країна: Великобританія

Тривалість: 118 хв

Рік : 2012

Режисер: Ніл Джордан

"Візантія" розповідає історію Клари та Елеонори, які шукають притулку в напівзруйнованому прибережному містечку. Їхній зв'язок випробовує на міцність вороже налаштоване суспільство та темні таємниці власного минулого. Цей фільм досліджує теми ідентичності, спокути та ціни безсмертя.

"Впусти мене"

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: драма, жахи

Країна: Швеція

Тривалість: 115 хв

Рік: 2008

Режисер: Томас Альфредсон

Фільм розповідає моторошну історію Оскара, молодого хлопця, який подружився з Елі, загадковою дівчиною, що виявилася вампіром. Коли їхній зв'язок поглиблюється, Оскар відкриває похмуру таємницю безсмертя Елі та мусить зіткнутися з жорстокими реаліями їхнього надприродного існування. Знятий на тлі зимового передмістя Стокгольма, цей атмосферний фільм досліджує теми кохання, дружби та ціни вічного життя.

"Дракула"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: фентезі, жахи, бойовик

Країна: США

Тривалість: 92 хв

Рік: 2014

Режисер: Гарі Шор

"Дракула" заглиблюється у витоки культової постаті вампіра, графа Дракули. Дія фільму розгортається у 15 столітті, коли князь Влад ІІІ укладає темну угоду, щоб захистити свою сім'ю та королівство від вторгнення Османської імперії. Однак це рішення спричиняє трансформацію, яка ставить його на шлях перетворення на легендарного вампіра, якого ми знаємосьогодні. Цей гостросюжетний фільм пропонує свіжий погляд на міфи про Дракулу.

Нагадаємо, UAportal підготував список із п'яти фільмів про подорожі в часі, які були зняті у 2017-2021 роках.

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