Подборка лучших фильмов о вампирах: приготовьтесь к искушению бессмертных существ
UAportal подготовил увлекательную подборку фильмов, которые перенесут вас в волшебный мир вампиров. Приготовьтесь к искушению бессмертных существ.
"Чем мы занимаемся в тени"
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: комедия, ужасы, фэнтези
Страна: Новая Зеландия
Продолжительность: 86 мин
Год производства: 2014
Режиссер: Джемейн Клемент
Фильм рассказывает о жизни четырех соседей-вампиров, живущих в современном Веллингтоне. Когда они одолевают вызовы, связанные с существованием многовековых созданий в современном мире, начинается "веселушка": от их мелких ссор до встреч с оборотнями и ведьмами. Фильм предлагает уникальный и комедийный взгляд на вампирские легенды.
"Выживут только любовники"
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: драма, триллеры, фэнтези
Страна: Великобритания
Продолжительность: 123 мин
Год: 2013
Режиссер: Джим Джармуш
Фильм рассказывает о жизни Адама и Евы, двух древних вампиров, влюбленных на протяжении веков. Пока они преодолевают сложности своего бессмертного существования, их отношения подвергаются испытанию современным миром и надвигающейся угрозой со стороны их собственного вида.
"Византия"
Рейтинг IMDB: 6.5/10
Жанр: драма, фэнтези, триллер
Страна: Великобритания
Продолжительность: 118 мин
Год: 2012
Режиссер: Нил Джордан
"Византия" рассказывает историю Клары и Элеоноры, ищущих убежища в полуразрушенном прибрежном городке. Их связь испытывает на крепость враждебно настроенное общество и темные тайны собственного прошлого. Этот фильм исследует темы идентичности, искупления и бессмертия.
"Впусти меня"
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: драма, ужасы
Страна: Швеция
Продолжительность: 115 мин
Год: 2008
Режиссер: Томас Альфредсон
Фильм рассказывает жуткую историю Оскара, молодого парня, подружившегося с Эли, загадочной девушкой, оказавшейся вампиром. Когда их связь углубляется, Оскар открывает мрачную тайну бессмертия Эли и должен столкнуться с жестокими реалиями их сверхъестественного существования. Снятый на фоне зимнего пригорода Стокгольма, этот атмосферный фильм исследует темы любви, дружбы и цены вечной жизни.
"Дракула"
Рейтинг IMDB: 6.3/10
Жанр: фэнтези, ужасы, боевик
Страна: США
Продолжительность: 92 мин
Год: 2014
Режиссер: Гарри Шор
"Дракула" углубляется в истоки культовой фигуры вампира, графа Дракулы. Действие фильма разворачивается в 15 веке, когда князь Влад III заключает темное соглашение, чтобы оградить свою семью и королевство от вторжения Османской империи. Однако это решение влечет за собой трансформацию, которая ставит его на путь превращения в легендарного вампира, которого мы знаем сегодня. Этот остросюжетный фильм предлагает свежий взгляд на мифы о Дракуле.
Напомним, UAportal подготовил список из пяти фильмов о путешествиях во времени, снятых в 2017-2021 годах.
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