Подборка лучших фильмов о вампирах: приготовьтесь к искушению бессмертных существ

UAportal подготовил увлекательную подборку фильмов, которые перенесут вас в волшебный мир вампиров. Приготовьтесь к искушению бессмертных существ.

"Чем мы занимаемся в тени"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: комедия, ужасы, фэнтези

Страна: Новая Зеландия

Продолжительность: 86 мин

Год производства: 2014

Режиссер: Джемейн Клемент

Фильм рассказывает о жизни четырех соседей-вампиров, живущих в современном Веллингтоне. Когда они одолевают вызовы, связанные с существованием многовековых созданий в современном мире, начинается "веселушка": от их мелких ссор до встреч с оборотнями и ведьмами. Фильм предлагает уникальный и комедийный взгляд на вампирские легенды.

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"Выживут только любовники"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: драма, триллеры, фэнтези

Страна: Великобритания

Продолжительность: 123 мин

Год: 2013

Режиссер: Джим Джармуш

Фильм рассказывает о жизни Адама и Евы, двух древних вампиров, влюбленных на протяжении веков. Пока они преодолевают сложности своего бессмертного существования, их отношения подвергаются испытанию современным миром и надвигающейся угрозой со стороны их собственного вида.

"Византия"

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: драма, фэнтези, триллер

Страна: Великобритания

Продолжительность: 118 мин

Год: 2012

Режиссер: Нил Джордан

"Византия" рассказывает историю Клары и Элеоноры, ищущих убежища в полуразрушенном прибрежном городке. Их связь испытывает на крепость враждебно настроенное общество и темные тайны собственного прошлого. Этот фильм исследует темы идентичности, искупления и бессмертия.

"Впусти меня"

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: драма, ужасы

Страна: Швеция

Продолжительность: 115 мин

Год: 2008

Режиссер: Томас Альфредсон

Фильм рассказывает жуткую историю Оскара, молодого парня, подружившегося с Эли, загадочной девушкой, оказавшейся вампиром. Когда их связь углубляется, Оскар открывает мрачную тайну бессмертия Эли и должен столкнуться с жестокими реалиями их сверхъестественного существования. Снятый на фоне зимнего пригорода Стокгольма, этот атмосферный фильм исследует темы любви, дружбы и цены вечной жизни.

"Дракула"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: фэнтези, ужасы, боевик

Страна: США

Продолжительность: 92 мин

Год: 2014

Режиссер: Гарри Шор

"Дракула" углубляется в истоки культовой фигуры вампира, графа Дракулы. Действие фильма разворачивается в 15 веке, когда князь Влад III заключает темное соглашение, чтобы оградить свою семью и королевство от вторжения Османской империи. Однако это решение влечет за собой трансформацию, которая ставит его на путь превращения в легендарного вампира, которого мы знаем сегодня. Этот остросюжетный фильм предлагает свежий взгляд на мифы о Дракуле.

Напомним, UAportal подготовил список из пяти фильмов о путешествиях во времени, снятых в 2017-2021 годах.

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