Підготуйте капусту та огірки: незвичайний салат з пекінки, який готуватимете майже щодня

Цей легкий салат швидко завоює смакові уподобання і стане частим гостем на вашому столі. Він ідеально поєднує в собі простоту приготування та чудовий смак – і все це за лічені хвилини.

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Шукаючи щось легке, але при цьому дуже смачне, ви обов’язково полюбите цей салат з пекінської капусти та свіжих огірків. Рецептом поділилися на сайті Добрі новини.

Нам знадобиться:

1 – огірок

1/4 – пекінської капусти

1 – морква

1/4 чашки – нарізаної зеленої цибулі або кропу

сіль - на смак

1-2 столові ложки – соку лимона або рисового оцту

1-2 столові ложки – оливкової олії

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Приготування:

Розріжте огірки на напівкільця, якщо є бажання, можете зняти шкірку.

Промийте пекінську капусту, дайте їй обсохнути, потім нашаткуйте на дрібні смужки.

Очистіть моркву і наріжте її на тоненькі смужки, або ж натріть на дрібній тертці.

Дрібно поріжте зелену цибулю чи кріп.

Візьміть велику миску для змішування салату, влийте в неї оливкову олію, розподіліть її по всій поверхні. Додайте до миски нарізані огірки, капусту та моркву, а потім зелень, яку також злегка покропіть олією.

Приправте салат сіллю на ваш смак, додайте трохи лимонного соку або оцту.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Приємного апетиту!

Раніше ми розповідали, як приготувати простий та поживний салат з пекінської капусти та буряку.

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