Подготовьте капусту и огурцы: необычный салат из пекинки, который будете готовить почти каждый день

Этот легкий салат быстро завоюет вкусовые пристрастия и станет частым гостем на вашем столе. Он идеально сочетает в себе простоту приготовления и отличный вкус – и все это в считанные минуты.

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Ища что-нибудь легкое, но при этом очень вкусное, вы обязательно полюбите этот салат из пекинской капусты и свежих огурцов. Рецептом поделились на сайте "Добрі новини".

Нам понадобится:

1 – огурец

1/4 – пекинской капусты

1 – морковь

1/4 чашки – нарезанного зеленого лука или укропа

соль – по вкусу

1-2 столовые ложки – сока лимона или рисового уксуса

1-2 столовые ложки – оливкового масла

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Приготовление:

Разрежьте огурцы на полукольца, если есть желание, можете снять шкурку.

Промойте пекинскую капусту, дайте ей обсохнуть, затем нашинкуйте на мелкие полоски.

Очистите морковь и нарежьте ее на тоненькие полоски, или натрите на мелкой терке.

Мелко порежьте зеленый лук или укроп.

Возьмите большую миску для смешивания салата, влейте в нее оливковое масло, распределите его по всей поверхности. Добавьте в миску нарезанные огурцы, капусту и морковь, а затем зелень, которую слегка покропите растительным маслом.

Приправьте салат солью по вашему вкусу, добавьте немного лимонного сока или уксуса.

Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали, как приготовить простой и питательный салат из пекинской капусты и свеклы.

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