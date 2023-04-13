Корисний фаст - фуд: простий рецепт морквяних чіпсів з пікантним соусом
Їжа може бути не лише смачною, але й корисною: UaPortal пропонує вам приготувати смачні, а головне корисні чіпси з моркви. Чудовим доповненням до них стане соус на основі грецького йогурту.
Для приготування вам знадобиться:
– Морква – 3 шт.
– Сіль – 1 ч. л.
– Копчена паприка – 1 ч. л.
– Крохмаль кукурудзяний – 1 ст. л.
– Пармезан тертий – 50 г
– Оливкова олія – 3 ст. л.
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Для соусу:
– Грецький йогурт – 200 г
– Лимонний сік – 20 мл
– Орегано сушене – 1 ч. л.
– Сіль – 3 г
– Оливкова олія – 1 ст. л.
– Часник – за смаком
Спосіб приготування:
Почистіть велику моркву та наріжте тонкими скибочками. Змішайте з пармезаном, сіллю, крохмалем та паприкою. Додайте олію та перемішайте.
Запікайте в духовці, нагрітій до 180 градусів півгодини. Подавайте з ніжним соусом.
Соус:
Змішайте у мисці грецький йогурт, лимонний сік, орегано, оливкову олію, додайте часник та сіль за смаком. Перемішайте.
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