Домашні цукерки без випікання, які не вплинуть на фігуру: прості рецепти

Корисна альтернатива магазинним солодощам – домашні цукерки без цукру. В їх основі корисні сухофрукти, горіхи, вівсяні пластівці. Ще можна додавати чорний шоколад. Смаколики не потребують випікання та займуть у вас мінімум часу.

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Цукерки "Вівсяно-горіхові"

Для приготування вам знадобиться:

- горіхи – 75 г

- шоколад – 40 г

- родзинки – 45 г

- кленовий сироп або мед – 85 мл

- сушена журавлина – 30 г

- арахісова паста – 1 ч. л.

- вівсяні пластівці – 65 г

Збийте всі складові у блендері (не до повного подрібнення). Сформуйте з маси кульки. Обваляйте у кунжуті, кокосовій стружці чи шоколаді.

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Цукерки "Чорнослив з мигдалем"

Для приготування вам знадобиться:

Чорнослив – 200 г;

Мигдаль (смажений або сирий) – 50 г;

Чорний шоколад – 100 г;

Масло – 3 ст.л.

Спосіб приготування:

Окремо подрібніть мигдаль та чорнослив у блендері. Змішайте отримані маси та зформуйте кульки. Краще працювати в рукавичках чи змоченими у воді руками.

Поставте кульки у морозилку на 15 хвилин. Шоколад розтопіть та додайте масло.

Покрийте цукерки шоколадом і відправте у морозилку ще на 5 хвилин.

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