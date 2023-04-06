Домашні цукерки без випікання, які не вплинуть на фігуру: прості рецепти
Корисна альтернатива магазинним солодощам – домашні цукерки без цукру. В їх основі корисні сухофрукти, горіхи, вівсяні пластівці. Ще можна додавати чорний шоколад. Смаколики не потребують випікання та займуть у вас мінімум часу.
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Цукерки "Вівсяно-горіхові"
Для приготування вам знадобиться:
- горіхи – 75 г
- шоколад – 40 г
- родзинки – 45 г
- кленовий сироп або мед – 85 мл
- сушена журавлина – 30 г
- арахісова паста – 1 ч. л.
- вівсяні пластівці – 65 г
Збийте всі складові у блендері (не до повного подрібнення). Сформуйте з маси кульки. Обваляйте у кунжуті, кокосовій стружці чи шоколаді.
Цукерки "Чорнослив з мигдалем"
Для приготування вам знадобиться:
- Чорнослив – 200 г;
- Мигдаль (смажений або сирий) – 50 г;
- Чорний шоколад – 100 г;
- Масло – 3 ст.л.
Спосіб приготування:
Окремо подрібніть мигдаль та чорнослив у блендері. Змішайте отримані маси та зформуйте кульки. Краще працювати в рукавичках чи змоченими у воді руками.
Поставте кульки у морозилку на 15 хвилин. Шоколад розтопіть та додайте масло.
Покрийте цукерки шоколадом і відправте у морозилку ще на 5 хвилин.
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