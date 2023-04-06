Домашние конфеты без выпечки, которые не повлияют на фигуру: простые рецепты

Полезная альтернатива магазинным сладостям – домашние конфеты без сахара. В их основе полезные сухофрукты, орехи, овсяные хлопья. Еще можно добавлять черный шоколад. Вкусности не требуют выпечки и займут у вас минимум времени.

Как приготовить кисель с яблоком и тыквой

Конфеты "Овсяно-реховые"

Для приготовления вам понадобится:

- орехи – 75 г

- шоколад – 40 г

- изюм – 45 г

- кленовый сироп или мед – 85 мл

- сушеная клюква – 30 г

- арахисовая паста – 1 ч. л.

- овсяные хлопья – 65 г

Взбейте все составляющие в блендере (не до полного измельчения). Сформируйте из массы шарики. Обваляйте в кунжуте, кокосовой стружке или шоколаде.

Конфеты "Чернослив с миндалем"

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Для приготовления вам понадобится:

Чернослив – 200 г;

Миндаль (жареный или сырой) – 50 г;

Черный шоколад – 100 г;

Масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Отдельно измельчите миндаль и чернослив в блендере. Смешайте полученные массы и сформируйте шарики. Лучше работать в перчатках или смоченными в воде руками.

Поставьте шарики в морозилку на 15 минут. Растопите шоколад и добавьте масло.

Покройте конфеты шоколадом и отправьте в морозилку еще на 5 минут.

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