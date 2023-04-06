Домашние конфеты без выпечки, которые не повлияют на фигуру: простые рецепты
Полезная альтернатива магазинным сладостям – домашние конфеты без сахара. В их основе полезные сухофрукты, орехи, овсяные хлопья. Еще можно добавлять черный шоколад. Вкусности не требуют выпечки и займут у вас минимум времени.
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Конфеты "Овсяно-реховые"
Для приготовления вам понадобится:
- орехи – 75 г
- шоколад – 40 г
- изюм – 45 г
- кленовый сироп или мед – 85 мл
- сушеная клюква – 30 г
- арахисовая паста – 1 ч. л.
- овсяные хлопья – 65 г
Взбейте все составляющие в блендере (не до полного измельчения). Сформируйте из массы шарики. Обваляйте в кунжуте, кокосовой стружке или шоколаде.
Конфеты "Чернослив с миндалем"
Для приготовления вам понадобится:
- Чернослив – 200 г;
- Миндаль (жареный или сырой) – 50 г;
- Черный шоколад – 100 г;
- Масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
Отдельно измельчите миндаль и чернослив в блендере. Смешайте полученные массы и сформируйте шарики. Лучше работать в перчатках или смоченными в воде руками.
Поставьте шарики в морозилку на 15 минут. Растопите шоколад и добавьте масло.
Покройте конфеты шоколадом и отправьте в морозилку еще на 5 минут.
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