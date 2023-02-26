Витаминный кисель: простой рецепт с яблоком и тыквой

Кисель очень полезен напиток, даже способствующий похудению. Ягодный или овсяный кисель повышению иммунитета, стабилизирует работу желудка и кишечника. Также этот напиток улучшает метаболизм.

Предлагаем вам приготовить сезонный кисель, сваренный на основе тыквы и яблок. Рецепт этого напитка очень прост и не требует много времени для приготовления, его подсказали гастро-специалисты издания Shuba.

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Для приготовления 5 порций подготовьте следующие ингредиенты:

Вода – 2 л

Тыква – 500 г

Яблоки – 3 шт.

Сахар – 250 г (его можно и не добавлять, ввиду того, что можно выбрать сладкие сорта яблок и тыквы).

Крахмал – 4 ст. л.

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Как приготовить:

Тыкву и яблоки помойте, почистите и нарежьте кусочками. Вскипятите в кастрюле 1,5 л воды и положите в нее измельченные тыкву и яблоки. Варите 15-20 минут и выключите, дайте напитку минут 10 настояться под крышкой, а затем измельчите погружным блендером. Поставьте снова на маленький огонь и доведите до кипения, добавив по желанию сахар. Крахмал следует развести в 500 мл холодной воды и влить в кипящий отвар, тщательно перемешивая. Когда смесь закипит, выключите конфорку и поставьте кисель немного остыть.

Напиток лучше употреблять теплым или охлажденным до комнатной температуры.

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