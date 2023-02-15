Тыква с медом и орехами: как просто приготовить полезный десерт
Если вы хотите порадовать своих домашних вкусным и полезным десертом, посмотрите в холодильник или нет у вас в запасах куска тыквы.
Если вы не нашли этот овощ в холодильнике, то можете его приобрести, поскольку рецепт десерта из тыквы, которым поделился известный повар Сергей Джуренко, стоит того, чтобы его приготовить.
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На одну порцию вам понадобится
- Тыква – два кусочка
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Мука – 1 ст. л.
- Мед и грецкие орехи
- По вкусу можно приготовить сахар, ванилин и корицу.
"Тык с медом очень удобно готовить порционно. Достаточно отрезать два круглых куска, похожие на шайбы. Толщина лоскутов тыквы не должна быть очень большой - максимум 2-2.5 см, иначе тыкву с тыквой и тыквой с тыквой и тыквой с тыквой и тыквой с тыквой и тыквой с тыквой и тыквой с тыквой и тыквой", – добавил повар.
Как приготовить:
- Тыквенные шайбы очистите от кожуры и посыпьте сахаром, корицей и ванилином, сбрызните водой и разотрите их по поверхности кусочков.
- На сковороду влейте растительное масло и поставьте греться.
- Кусочки тыквы обваляйте в муке и положите в сковородку.
"Необходимо обжарить куски тыквы до образования румяной корочки. Внимание: очень аккуратно переворачивайте куски тыквы, они достаточно тяжелые и легко создают облако брызг распеченного масла, если случайно упадут при переворачивании", – добавил Джуренко.
Как только корочка тыквы начнет становиться более румяной, огонь под сковородой убавьте до минимума, накройте сковороду крышкой и жарьте тыкву с обеих сторон поочередно.
Готовность тыквы проверяйте острием ножа – если она "не сопротивляется", значит уже приготовилась.
Пока жарится тыква, очистите грецкие орехи и немного поджарьте их на сухой сковороде.
Готовые кольца жареной тыквы выложите на тарелку и полейте медом и посыпьте жареными орехами.
Приятного аппетита!
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