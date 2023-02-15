Тыква с медом и орехами: как просто приготовить полезный десерт

Если вы хотите порадовать своих домашних вкусным и полезным десертом, посмотрите в холодильник или нет у вас в запасах куска тыквы.

Если вы не нашли этот овощ в холодильнике, то можете его приобрести, поскольку рецепт десерта из тыквы, которым поделился известный повар Сергей Джуренко, стоит того, чтобы его приготовить.

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На одну порцию вам понадобится

Тыква – два кусочка

Растительное масло – 2 ст.л.

Мука – 1 ст. л.

Мед и грецкие орехи

По вкусу можно приготовить сахар, ванилин и корицу.

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"Тык с медом очень удобно готовить порционно. Достаточно отрезать два круглых куска, похожие на шайбы. Толщина лоскутов тыквы не должна быть очень большой - максимум 2-2.5 см, иначе тыкву с тыквой и тыквой с тыквой и тыквой с тыквой и тыквой с тыквой и тыквой с тыквой и тыквой с тыквой и тыквой", – добавил повар.

Как приготовить:

Тыквенные шайбы очистите от кожуры и посыпьте сахаром, корицей и ванилином, сбрызните водой и разотрите их по поверхности кусочков. На сковороду влейте растительное масло и поставьте греться. Кусочки тыквы обваляйте в муке и положите в сковородку.

"Необходимо обжарить куски тыквы до образования румяной корочки. Внимание: очень аккуратно переворачивайте куски тыквы, они достаточно тяжелые и легко создают облако брызг распеченного масла, если случайно упадут при переворачивании", – добавил Джуренко.

Как только корочка тыквы начнет становиться более румяной, огонь под сковородой убавьте до минимума, накройте сковороду крышкой и жарьте тыкву с обеих сторон поочередно.

Готовность тыквы проверяйте острием ножа – если она "не сопротивляется", значит уже приготовилась.

Пока жарится тыква, очистите грецкие орехи и немного поджарьте их на сухой сковороде.

Готовые кольца жареной тыквы выложите на тарелку и полейте медом и посыпьте жареными орехами.

Приятного аппетита!

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