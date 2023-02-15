Гарбуз з медом та горіхами: як просто приготувати корисний десерт

Якщо ви хочете порадувати своїх домашніх смачним та корисним десертом, гляньте у холодильник, чи, бува, немає у вас в запасах шматка гарбуза.

Якщо ж ви не знайшли цей овоч у холодильнику, то можете його придбати, оскільки той рецепт десерту з гарбуза, яким поділився відомий кухар Сергій Джуренко, вартує того, аби його приготувати.

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На одну порцію вам знадобиться

Гарбуз – два шматочки

Рослинна олія – 2 ст.л.

Борошно – 1 ст. л.

Мед та волоські горіхи

До смаку можете підготувати цукор, ванілін та корицю.

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"Гарбуз з медом дуже зручно готувати порційно. Достатньо відрізати два круглі шматки, схожі на шайби. Товщина шматків гарбуза не повинна бути дуже великою — максимум 2-2.5 см, інакше гарбуз не просмажиться повністю, і гарбуз з медом не буде м'яким", – додав кухар.

Як приготувати:

Гарбузові "шайби" очистьте від шкірки та посипте цукром, корицею й ваніліном, збризніть водою та розітріть їх по поверхні шматочків. На пательню влийте олію та поставте грітися. Шматочки гарбуза обваляйте у борошні та покладіть у сковорідку.

"Необхідно обсмажити шматки гарбуза до утворення рум'яної скоринки. Увага: дуже акуратно перевертати шматки гapбузa, вoни дocить вaжкі і лeгкo poблять xмapу бpизoк poзпeчeнoгo мacлa, якщo випaдкoвo впaдуть пpи пepeвepтaнні", – зауважив Джуренко.

Як тільки скоринка гарбуза почне ставати рум'янішою, вогонь під пательнею зменште до мінімуму, накрийте сковорідку кришкою та смажте гарбуз з обох сторін по черзі.

Готовність гарбуза перевіряйте вістрям ножа – якщо він "не винить опору", значить вже приготувався.

Поки смажиться гарбуз, очистьте волоські горіхи та трохи підсмажте їх на сухій сковорідці.

Готові кільця смаженого гарбуза викладіть на тарілку й полийте медом та посипте смаженими горіхами.

Смачного!

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