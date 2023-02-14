Запечена пшоняна каша з гарбузом: простий рецепт від Клопотенка
Гарбуз дуже корисний овоч, який допомагає нормалізувати обмін речовин та поліпшувати процеси засвоєння їжі. До речі, кератину в гарбузі більше, ніж у моркві.
Вживання гарбуза у будь-якому вигляді корисне усім. А додача його до зернових каш зробить страву ідеальною для сніданку.
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Відомий український кухар Євген Клопотенко поділився рецептом пшоняної каші з гарбузом, яку він радить спочатку проварити на плиті, а потім запекти у духовці. "Так каша набуває якогось неповторного смаку. Духовка робить насіння пшона більш пухким та ніжним, саме тому вони краще просочуються насиченим гарбузовим смаком. І аромат буде незрівнянним", – додав він.
Вам знадобиться:
- Гарбуз – 500 г
- Пшоно – 200 г
- Молоко – 1 л
- Цукор – 4 ст. л.
- Паличка кориці
- Вершкове масло – 100 г
- Дрібка солі.
Як готувати:
- Очистьте 500 г гарбуза від шкірки та насіння. Наріжте його дрібними кубиками.
- Промийте 200 г пшона, викладіть у каструлю та залийте молоком, додавши сіль та цукор.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів.
- У каструлю до пшона з молоком викладіть подрібнений гарбуз та вершкове масло й паличку кориці.
- Варіть на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи.
- Напівготову гарбузово-пшоняну кашу викладіть у казанок чи форму для запікання, дістаньте з каші паличку кориці.
- Додайте в кашу ще трохи масла.
- Поставте у розігріту до 180 градусів духовку ще на 30 хвилин.
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