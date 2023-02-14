Запеченная пшенная каша с тыквой: простой рецепт от Клопотенко

Тыква очень полезный овощ, который помогает нормализовать обмен веществ и улучшать процессы усвоения пищи. Кстати, кератина в тыкве больше, чем в моркови.

Употребление тыквы в любом виде полезно всем. А дополнение его к зерновым кашам сделает блюдо идеальным для завтрака.

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Известный украинский повар Евгений Клопотенко поделился рецептом пшенной каши с тыквой, которую он советует сначала проварить на плите, а затем запечь в духовке. "Так каша приобретает какой-то неповторимый вкус. Духовка делает семена пшена более рыхлыми и нежными, именно поэтому они лучше пропитываются насыщенным тыквенным вкусом. И аромат будет несравнимым", – добавил он.

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Вам понадобится:

Тыква – 500 г

Пшено – 200 г

Молоко – 1 л

Сахар – 4 ст. л.

Палочка корицы

Сливочное масло – 100 г

Щепотка соли.

Как готовить:

Очистите 500 г тыквы от кожуры и семян. Нарежьте его маленькими кубиками. Промойте 200 г пшена, выложите в кастрюлю и залейте молоком, добавив соль и сахар. Разогрейте духовку до 180 градусов. В кастрюлю к пшену с молоком выложите измельченную тыкву и сливочное масло и палочку корицы. Варить на небольшом огне в течение 20 минут, периодически помешивая. Полуготовую тыквенно-пшенную кашу выложите в котелок или форму для запекания, достаньте из каши палочку корицы. Добавьте в кашу еще чуть-чуть масла. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку еще на 30 минут.

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