Останній монітор Redmi від Xiaomi: що про нього потрібно знати

Нещодавно компанія Xiaomi представила в Китаї новинку свого бренду Redmi – монітор Redmi Monitor A24. Цей бюджетний монітор має вражаючі характеристики.

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Основні характеристики

Redmi Monitor A24 оснащений 23,8-дюймовим дисплеєм з IPS-матрицею та роздільною здатністю Full HD (FHD). Однією з визначних особливостей є висока частота оновлення, яка може досягати 100 Гц, що забезпечує плавне зображення для різноманітних завдань.

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Завдяки коефіцієнту контрастності 1000:1 і 99% охоплення колірного простору sRGB, цей монітор обіцяє яскраві та точні кольори. Крім того, панель має яскравість 250 ніт і підтримує 8-бітну передачу кольорів. Підключення спрощується завдяки портам HDMI і DP 1.4, а також регульованій по нахилу підставці для універсального позиціонування.

Доступність

Що робить Redmi Monitor A24 ще більш привабливим, так це його ціна. Наразі цей монітор доступний у Китаї всього за $70, і він пропонує чудову ціну за свої технічні характеристики.

Однак варто зазначити, що поки що немає офіційної інформації про те, чи буде цей продукт випущений на світовий ринок.

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