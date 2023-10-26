Последний монитор Redmi от Xiaomi: что о нем нужно знать

Недавно компания Xiaomi представила в Китае новинку своего бренда Redmi – монитор Redmi Monitor A24. Этот бюджетный монитор обладает впечатляющими характеристиками.

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Основные характеристики

Redmi Monitor A24 оснащен 23,8-дюймовым дисплеем с IPS-матрицей и разрешением Full HD (FHD). Одной из достопримечательностей является высокая частота обновления, которая может достигать 100 Гц, что обеспечивает плавное изображение для различных задач.

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Благодаря коэффициенту контрастности 1000:1 и 99% охвата цветового пространства sRGB, этот монитор обещает яркие и точные цвета. Кроме того, панель имеет яркость 250 нит и поддерживает 8-битную цветопередачу. Подключение упрощается благодаря портам HDMI и DP 1.4, а также регулируемой по наклону подставке для универсального позиционирования.

Доступность

Что делает Redmi Monitor A24 еще более привлекательным, так это его цена. Пока этот монитор доступен в Китае всего за $70, и он предлагает отличную цену за свои технические характеристики.

Однако стоит отметить, что пока нет официальной информации о том, будет ли этот продукт выпущен на мировой рынок.

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