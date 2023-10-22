OPPO Pad 2: что следует знать о мировой сенсации

Неожиданным шагом компания OPPO вывела свои передовые технологии за пределы Китая, представив планшет OPPO Pad 2 на мировой рынок. Впервые представленный в Китае в марте этот изящный планшет теперь дебютировал в Сингапуре и Австралии, предлагая техническим энтузиастам оценить его впечатляющие функции и возможности.

OPPO Pad 2, известный как OnePlus Pad в некоторых регионах, уже привлекает внимание. Однако одна информация, которая остается неуловимой, – это детали цены, заставляющей потенциальных покупателей с нетерпением ждать официального объявления.

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Окунемся в технические характеристики этого замечательного устройства. OPPO Pad 2 может похвастаться большим 11,61-дюймовым дисплеем с впечатляющим разрешением 2800×2000 пикселей, работающим на базе IPS LCD панели. Его отличает невероятно плавный пользовательский интерфейс благодаря частоте обновления 144 Гц.

Над ярким дисплеем находится 8-мегапиксельная фронтальная камера, идеально подходящая для видеозвонков и селфи. На оборотной стороне основная камера оснащена 13-мегапиксельным сенсором, что гарантирует отличную детализацию снимков.

OPPO Pad 2 имеет мощную начинку. Он оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000, что обеспечивает исключительную производительность для многозадачности, игр. Аккумулятор емкостью 9510 мАч обеспечит вас энергией в течение дня, а когда придет время подзарядиться, в помощь станет быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 67 Вт.

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