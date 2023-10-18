Представлено нову камеру DJI Osmo Pocket 3: що про неї відомо

У світі технологій, що постійно розвивається, ентузіасти фото- та відеозйомки завжди в пошуку останніх інновацій. Через три роки після випуску надзвичайно популярної компактної камери DJI Pocket 2, DJI повертається з великим оновленням – DJI Osmo Pocket 3. Ця нова ітерація обіцяє розширити межі можливостей компактної камери.

Одне з найцікавіших удосконалень в DJI Osmo Pocket 3 – це впровадження 1-дюймового сенсора камери. Це досягнення знаменує собою значний стрибок в якості зображення, особливо в складних умовах низької освітленості. Це змінює правила гри як для любителів, так і для професійних кінооператорів, обіцяючи більш чіткі та яскраві кадри.

Для відеооператорів Pocket 3 пропонує можливість записувати відео у форматі 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду. Це значне покращення порівняно з попередньою моделлю Pocket 2, що подвоює частоту кадрів і забезпечує більш плавний, кінематографічний рух. Кінематографісти оцінять додаткову гнучкість, яку вона надає на етапі постпродакшну.

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Любителі кольорокорекції будуть в захваті, дізнавшись, що DJI Osmo Pocket 3 оснащена 10-бітним колірним режимом D-Log M. Це означає більшу глибину кольору і динамічний діапазон, що дає відеооператорам більше контролю над кінцевим результатом.

З точки зору зручності використання, DJI додала в Pocket 3 новий 2-дюймовий відкидний дисплей, що робить кадрування і перегляд знімків простішим, ніж будь-коли. Система 3-осьової стабілізації гарантує стабільну зйомку навіть у найскладніших умовах зйомки. Крім того, наявність трьох вбудованих мікрофонів гарантує високоякісний стереозвук.

На 25 жовтня заплановано офіційний запуск DJI Osmo Pocket 3. З цими вражаючими оновленнями він стане обов'язковим інструментом для творців, які прагнуть зафіксувати світ у приголомшливій деталізації та чіткості.

Нагадаємо, iPhone став одним з найпопулярніших смартфонів у світі, пропонуючи широкий спектр функцій і можливостей. Однак, як і будь-який інший пристрій, він має свої плюси і мінуси.

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