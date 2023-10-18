Представлена новая камера DJI Osmo Pocket 3: что о ней известно

В мире постоянно развивающихся технологий энтузиасты фото- и видеосъемки всегда в поиске последних инноваций. Через три года после выпуска очень популярной компактной камеры DJI Pocket 2, DJI возвращается с большим обновлением – DJI Osmo Pocket 3. Эта новая итерация обещает расширить пределы возможностей компактной камеры.

Одно из самых интересных усовершенствований в DJI Osmo Pocket 3 – это использование 1-дюймового сенсора камеры. Это достижение знаменует собой значительный скачок в качестве изображения, особенно в сложных условиях низкой освещенности. Это изменяет правила игры как для любителей, так и профессиональных кинооператоров, обещая более четкие и яркие кадры.

Для видеооператоров Pocket 3 предлагает возможность записывать видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью Pocket 2, удваивающей частоту кадров и обеспечивающей более плавное, кинематографическое движение. Кинематографисты оценят дополнительную гибкость, которую она придает на постпродакшном этапе.

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Любители цветокоррекции будут в восторге, узнав, что DJI Osmo Pocket 3 оснащена 10-битным цветовым режимом D-Log M. Это означает большую глубину цвета и динамический диапазон, что дает видеооператорам больше контроля над конечным результатом.

С точки зрения удобства использования, DJI добавила в Pocket 3 новый 2-дюймовый откидной дисплей, что делает кадрирование и просмотр снимков проще, чем когда-либо. Система 3-осевой стабилизации гарантирует стабильную съемку даже в самых сложных условиях съемки. Кроме того, наличие трех встроенных микрофонов гарантирует высококачественный стереозвук.

25 октября запланирован официальный запуск DJI Osmo Pocket 3. С этими впечатляющими обновлениями он станет обязательным инструментом для создателей, стремящихся зафиксировать мир в потрясающей детализации и четкости.

Напомним, iPhone стал одним из самых популярных смартфонов в мире, предлагая широкий спектр функций и возможностей. Однако, как и любое другое устройство, оно имеет свои плюсы и минусы.

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