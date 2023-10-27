Переваги та недоліки індукційних плит: що потрібно знати

Індукційні плити стають дедалі популярнішими на сучасних кухнях завдяки своїм особливостям і перевагам, але вони мають і недоліки. Від підвищеної ефективності та точного контролю температури до специфічних вимог і пов'язаних з ними витрат, UAportal розповість про основні плюси і мінуси індукційних плит.

Відео дня

Переваги індукційних плит:

Швидке та ефективне приготування їжі. Індукційні плити мають можливість швидкого нагрівання, оскільки вони безпосередньо нагрівають посуд, в якому готується їжа.

Точний контроль температури. Ці плити забезпечують точний контроль температури для делікатних рецептів, які вимагають особливого нагрівання.

Читайте також: На чому краще готувати їжу: переваги та недоліки індукційної плити

Функції безпеки. Індукційні плити мають вбудовані функції безпеки, які підтримують прохолодну варильну поверхню і запобігають перегріванню.

Недоліки індукційних плит:

Спеціальний посуд. Для індукційних плит потрібен спеціальний магнітний посуд, наприклад, чавун або нержавіюча сталь.

Вища початкова вартість. Індукційні плити можуть мати вищу початкову вартість через передові технології та функції.

Шум і вібрація. Деяких користувачів може не влаштовувати невеликий шум або вібрацію під час використання індукційних плит.

Нагадаємо, ми розповіли, як почистити мікрохвильову піч за 5 хвилин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!