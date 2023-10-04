Як почистити мікрохвильову піч за 5 хвилин: п'ять простих, але ефективних способів

UAportal підготував добірку способів, які допоможуть легко підтримувати мікрохвильову піч у чистоті та свіжості. Дотримуючись цих порад, можна без зусиль впоратися з залишками їжі та бризками, забезпечивши ідеальний стан мікрохвильовки.

Суміш оцту та води

Щоб швидко очистити мікрохвильову піч, приготуйте розчин з рівних частин оцту і води в посуді, безпечному для використання в мікрохвильовій печі. Поставте миску в мікрохвильову піч і нагрівайте її на високій потужності протягом п'яти хвилин. Пара, утворена сумішшю, допоможе розчинити залишки їжі та плями.

Після закінчення п'яти хвилин обережно вийміть миску і протріть внутрішню поверхню мікрохвильової печі вологою ганчіркою або губкою. Оцет також допоможе усунути неприємні запахи.

Лимонний сік

Вичавіть сік одного лимона в миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі, наповнену водою. Поставте миску в мікрохвильову піч і нагрівайте її на високій потужності протягом трьох хвилин.

Пара, утворена лимонним соком і водою, допоможе відмити будь-який бруд або плями. Після закінчення трьох хвилин обережно вийміть миску і протріть внутрішню поверхню мікрохвильової печі ганчіркою або губкою.

Паста з харчової соди та води

Для стійких плям або затверділих частинок їжі створіть пасту з харчової соди та води. Змішайте в невеликій мисці рівні частини харчової соди і води до утворення густої пасти. Нанесіть суміш на плями всередині мікрохвильової печі і залиште на 10 хвилин.

Сода почне розщеплювати забруднення і полегшить їх видалення. Через 10 хвилин вологою ганчіркою або губкою витріть пасту і залишки бруду.

Читайте також: Як легко відмити застарілий жир на кухні

Регулярне чищення

Щоб запобігти необхідності тривалого чищення, важливо регулярно доглядати за мікрохвильовою піччю. Після кожного використання протирайте внутрішню частину вологою ганчіркою або губкою, щоб прибрати всі розкидані залишки їжі або бризки.

Це допоможе запобігти накопиченню бруду та полегшить і пришвидшить майбутнє очищення. Крім того, накривайте їжу кришкою, що підходить для мікрохвильової печі, або паперовим рушником, аби запобігти розбризкуванню рідин.

Чистіть зовні

Не забувайте чистити мікрохвильову піч і зовні. Використовуйте м'який розчин мила та води для протирання зовнішніх поверхонь, включаючи панель керування та ручку.

Не використовуйте абразивні миючі засоби або щітки, які можуть пошкодити покриття. Регулярне чищення зовнішніх поверхонь допоможе мікрохвильовій печі виглядати чистою та доглянутою.

Нагадаємо, ми підготували декілька простих способів очищення мікрохвильової печі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!