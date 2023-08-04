Як легко очистити мікрохвильову піч від жиру та бруду: знадобляться оцет, лимон та тепла вода

Регулярне чищення мікрохвильової печі не тільки забезпечує її довговічність, але й допомагає підтримувати чистоту на кухні. UAportal підготував кілька простих способів очищення мікрохвильової печі і надамо практичні підказки для виконання кожного з них.

Оцет та водний розчин

Почніть із змішування рівних частин білого оцту та води в мисці, придатній для використання в мікрохвильовій печі. Поставте миску в мікрохвильову піч і нагрівайте її на високій потужності близько п'яти хвилин.

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Пара, що утворює розчин, допоможе розчинити залишки їжі або плями всередині мікрохвильової печі. Після п'яти хвилин обережно вийміть чашу і протріть внутрішню поверхню мікрохвильової печі чистою серветкою або губкою.

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Лимонний сік та паста з харчової соди

У невеликій мисці змішайте дві столові ложки лимонного соку з однією столовою ложкою харчової соди до утворення густої пасти. Нанесіть пасту на внутрішню поверхню мікрохвильової печі, приділяючи особливу увагу стійким плямам або залишкам їжі. Залишіть пасту приблизно на 15 хвилин, щоб вона почала діяти.

Потім вологою ганчіркою або губкою обережно протріть внутрішню поверхню мікрохвильової печі, щоб видалити пасту і будь-який розпушений бруд. Нарешті протріть внутрішню поверхню чистою вологою ганчіркою, щоб видалити залишки засобу.

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Мило для посуду та тепла вода

Наповніть миску, що підходить для використання в мікрохвильовій печі, теплою водою і додайте кілька крапель мила для посуду. Поставте миску в мікрохвильову піч і нагрівайте її на високій потужності близько двох хвилин. Пара, утворена теплою водою і милом, допоможе відмити будь-який бруд або плями всередині мікрохвильової печі.

Через дві хвилини обережно вийміть миску і за допомогою ганчірки або губки протріть внутрішню поверхню мікрохвильової печі. Часто промивайте ганчірку або губку в теплій мильній воді, щоб забезпечити ретельне очищення. Нарешті протріть внутрішню поверхню чистою вологою ганчіркою, щоб видалити залишки мила.

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