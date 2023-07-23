rus
Українська
English
Лайфхаки

Как легко отмыть устаревший жир на кухне

Былим Елена

Как легко отмыть устаревший жир на кухне

Устаревший жир на кухне может быть настоящей проблемой. Он не только выглядит неряшливо, но и тяжело отмывается.

Жир может скапливаться на плите, духовке, раковине и других кухонных поверхностях. Если не удалять его регулярно, он может стать жестким и липким, и его будет очень тяжело отмыть.

Есть несколько способов отмыть устаревший жир на кухне. Один из самых простых способов – использовать чистящее средство и губку. Просто нанесите моющее средство на губку и тщательно протрите поверхность, на которой скопился жир. Если жир очень жесткий, вам может понадобиться использовать жесткую губку или щетку.

Читайте также: Как легко очистить кухню от загрязнения и жира: удивительная сила соды и лимона

Еще один способ отмыть устаревший жир на кухне – использовать раствор уксуса и воды. Просто смешайте одну часть уксуса с тремя частями воды и налейте раствор в бутылку с пульверизатором. Затем опрыскайте раствором поверхность, на которой скопился жир, и оставьте на 50-60 минут. После этого протрите поверхность губкой или щеткой.

Вы также можете использовать лимон для удаления устаревшего жира на кухне. Просто разрежьте лимон пополам и протрите половинкой лимона поверхность, на которой скопился жир. Лимонный сок растворит жир и сделает его полегче отмыть.

Если жир очень сильно въелся, может потребоваться использовать специальные средства для удаления жира. Эти средства можно приобрести в любом магазине бытовой химии. Перед использованием средства обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.

После того как вы отмыли жир из кухни, обязательно протрите поверхность досуха. Это поможет предотвратить повторное накопление жира.

Напомним, ранее мы писали о 4 простых способах помыть столешницу на кухне от жирных пятен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Лайфхаки