Как легко очистить кухню от загрязнения и жира: удивительная сила соды и лимона

Уборка кухни может быть довольно сложной задачей. Для борьбы с въевшимся жиром и брызгами требуется иной подход, чем для обычной уборки пыли. UAportal предлагает несколько секретов от клининговых компаний, которые помогут эффективно очистить кухню, не прибегая к использованию агрессивных химических средств.

Борьба с загрязнениями и жиром

Чтобы упростить процесс уборки, попробуйте использовать пасту из пищевой соды. Смешайте 3-4 столовые ложки пищевой соды с 1-2 столовыми ложками воды, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на загрязненную поверхность и оставьте на 30-40 минут. Затем просто вытрите жир обычной губкой.

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Если пищевая сода не помогает при сильном загрязнении кухни, вашими союзниками могут стать уксус или водка. Эти жидкости, как известно, эффективно расщепляют жир. Вы можете протереть поверхность влажной губкой или использовать пульверизатор. Через 15-20 минут протрите все сухой тряпкой.

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Когда речь идет о борьбе со сложными загрязнениями и жиром, вам понадобятся проверенные методы, которые выдержали испытание временем. До того как химические растворы стали легкодоступными, наши мамы и бабушки полагались на домашние средства.

Одно из таких средств – смешивание в равных пропорциях водки, уксуса и тертого мыла или дегтярного мыла. После растворения мыла в жидкости, полученную пасту наносили на загрязненную поверхность и оставляли на 30-40 минут.

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Избавление от присохшего жира

Справиться со старым, засохшим жиром бывает непросто. В таких случаях лучше всего использовать лимонный раствор. Вот что вам понадобится:

1 литр воды;

1 пакетик лимонной кислоты;

100 мл жидкости для мытья посуды.

Нанесите смесь на загрязненную поверхность и оставьте на 30-40 минут. Для большей эффективности можно обильно смочить в растворе старое полотенце и положить его на загрязненный участок.

Когда вы обращаетесь в клининговые компании за советом, как удалить стойкий жир на кухне, они часто предлагают простое решение: растворить его. Уксусная или лимонная кислота особенно эффективна для этой цели.

Чистка кухонных фасадов

Материал, из которого изготовлены ваши шкафы (натуральное дерево, пленка или шпон), требует различных подходов к очистке. Избегайте использования металлических губок на шкафах, покрытых пленкой, так как они могут повредить поверхность.

Соблюдайте осторожность при чистке шпонированной мебели, поскольку избыток влаги может привести к набуханию и отслаиванию покрытия. Держитесь подальше от чистящих средств на основе хлора, так как они могут растворить жир, но при этом содрать краску со шкафов.

Напомним, ранее мы писали о 4 простых способах помыть столешницу на кухне от жирных пятен.

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