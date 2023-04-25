Как быстро очистить кухню от жирных пятен без лишних усилий: простое и эффективное средство

Кухонный гарнитур может быть достаточно коварным, поскольку на следующий день после генеральной уборки на нем могут появиться жирные пятна и налет. Чтобы облегчить уборку на кухне и отмыть кухонные шкафчики от липкого жира за пять минут, "Апостроф" делится бабушкиной хитростью.

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Для приготовления волшебного раствора из доступных ингредиентов, которым пользовались бабушки и мамы, необходимо натереть хозяйственное коричневое мыло на терке и разведение с водой. Таким образом, мы получим мутный мыльный раствор. Далее губкой, смоченной в этом растворе, нужно протереть загрязненные поверхности и сверху засыпать содой.

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Через 5-10 минут можно смыть нанесенную смесь влажной тряпкой и протереть досуха. Кухня не только будет без пятен, но и удивит блеском.

Важно помнить, чтобы протирать поверхности сразу после загрязнений, тогда процесс уборки будет гораздо быстрее и приятнее.

Напомним, ранее мы писали о 4 простых способах помыть столешницу на кухне от жирных пятен.

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