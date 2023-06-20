Як легко очистити кухню від забруднення та жиру: дивовижна сила соди та лимона

Прибирання кухні може бути складним завданням. Для боротьби з жиром, що в'ївся, і бризками потрібен інший підхід, ніж для звичайного прибирання пилу. UAportal пропонує кілька секретів від клінінгових компаній, які допоможуть ефективно очистити кухню, не вдаючись до використання агресивних хімічних засобів.

Боротьба із забрудненнями та жиром

Щоб спростити процес збирання, спробуйте використати пасту з харчової соди. Змішайте 3-4 столові ложки харчової соди з 1-2 столовими ложками води, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на забруднену поверхню та залиште на 30-40 хвилин. Потім просто витріть жир звичайною губкою.

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Якщо харчова сода не допомагає при сильному забрудненні кухні, вашими союзниками можуть стати оцет чи горілка. Ці рідини, як відомо, ефективно розщеплюють жир. Ви можете протерти поверхню вологою губкою або пульверизатором. Через 15-20 хвилин протріть все сухою ганчіркою.

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Коли йдеться про боротьбу зі складними забрудненнями та жиром, вам знадобляться перевірені методи, які витримали випробування часом. До того як хімічні розчини стали доступними, наші мами і бабусі покладалися на домашні засоби.

Один із таких засобів – змішування в рівних пропорціях горілки, оцту та тертого мила або дьогтярного мила. Після розчинення мила в рідині отриману пасту наносили на забруднену поверхню і залишали на 30-40 хвилин.

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Позбавлення від сухого жиру

Впоратися зі старим, засохлим жиром буває непросто. У таких випадках найкраще використовувати лимонний розчин. Ось що вам знадобиться:

1 літр води;

1 пакетик лимонної кислоти;

100 мл рідини для миття посуду.

Нанесіть суміш на забруднену поверхню та залиште на 30-40 хвилин. Для більшої ефективності можна рясно змочити в розчині старий рушник і покласти його на забруднену ділянку.

Коли ви звертаєтеся до клінінгових компаній за порадою, як видалити стійкий жир на кухні, вони часто пропонують просте рішення: розчинити його. Оцтова чи лимонна кислота особливо ефективна цієї мети.

Чищення кухонних фасадів

Матеріал, з якого виготовлені ваші шафи (натуральне дерево, плівка або шпон), потребує різних підходів до очищення. Уникайте використання металевих губок на шафах, покритих плівкою, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.

Будьте обережні при чищенні шпонованих меблів, оскільки надлишок вологи може призвести до набухання та відшаровування покриття. Тримайтеся подалі від засобів для чищення на основі хлору, оскільки вони можуть розчинити жир, але при цьому здерти фарбу з шаф.

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