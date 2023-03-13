Пригодницькі фільми 2007-2010 року: сюжет захопить будь-кого

2000-і роки стали неймовірним десятиліттям для пригодницьких фільмів, забезпечивши одні з найзахопливіших і найцікавіших кінематографічних вражень. UAportal склав список із п'яти кращих пригодницьких фільмів, випущених у період з 2007 по 2010 рік.

Подорож до центру Землі

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Пригоди, Сімейний

Країна: США Тривалість: 93 хв Рік: 2008

Продюсер: Ерік Бревіг

Цей фільм розповідає про Тревора Андерсона (Брендан Фрейзер), вченого, який виявляє таємничу книгу, написану його дядьком Верном французькою мовою у 16 столітті, про подорож до Центру Землі. Разом зі своїм племінником Шоном Андерсоном (Джош Хатчерсон) та провідником Ханної Естрем (Аніта Брім) вони вирушають у неймовірну подорож у підземний світ, сповнений незвичайних істот та захоплюючих дух пейзажів.

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По дорозі вони повинні боротися з часом, стикаючись із різними перешкодами, щоб повернутися додому живими. Тревор, Шон і Ханна незабаром виявляють, що те, що раніше вважалося неможливим, тепер стає реальністю - адже вони подорожують далі, ніж будь-коли раніше!

Хроніки Нарнії: Принц Каспіан

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Пригоди, Сімейний

Країна: США Тривалість: 150 хв Рік: 2008

Продюсер: Ендрю Адамсон

Ця друга частина серії фільмів "Хроніки Нарнії" розповідає про повернення чотирьох братів та сестер – Пітера, Сьюзен, Едмунда та Люсі Певенсі – до Нарнії після довгих років відсутності. Чарівна країна тепер окупована Телмаринами, які поневолили її мешканців та вигнали всіх чарівних істот за її межі.

Їм доведеться допомогти повернути мир і свободу в Нарнію, знайшовши зниклого короля - законного спадкоємця Аслана - принца Каспіана (Бен Барнс). На цьому шляху їм допомагають нові союзники, такі як Ріпічіп (Едді Іззард), Трюффельхантер (Кен Стотт) та Трампкін (Пітер Дінклейдж). Їм належить битися з солдатами обох сторін, а також з надприродними силами, якщо вони хочуть досягти успіху у своїй місії!

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Аватар

Рейтинг IMDB: 8

Жанр: Наукова фантастика, пригоди

Країна: США Тривалість: 162 хв Рік: 2009

Продюсер: Джеймс Кемерон

Ця революційна науково-фантастична епопея Джеймса Кемерона розповідає про Джейка Саллі (Сем Вортінгтон), колишнього морського піхотинця, який потрапляє в інопланетний світ під назвою Пандора, населений гуманоїдною расою, відомою як На'ві. Отримавши завдання від полковника Майлза Куаритча (Стівен Ленг) впровадитись у цю інопланетну расу, Джейк поєднує зусилля з Нейтирі (Зої Салдана), жінкою-воїном На'ві, в яку він пізніше закохується.

Водночас Джейк і Нейтирі намагаються врятувати Пандору від колонізації людьми, попутно дізнаючись більше про цю прекрасну, але небезпечну планету. Наповнений приголомшливими візуальними ефектами, захоплюючими діями та емоційними моментами, "Аватар", без сумніву, є одним із найбільших науково-фантастичних фільмів, які коли-небудь створені!

Вгору

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Анімація, Пригоди

Країна: США Тривалість: 96 хв Рік: 2009

Продюсер: Піт Доктер

Цей анімаційний фільм розповідає про 78-річного Карла Фредріксена, чия мрія всього життя – зробити останню пригоду, перш ніж розсудитись. Він прив'язує до свого будинку тисячі повітряних куль і вирушає до Південної Америки, але не один! Незабаром він виявляє, що безквитковий пасажир на борту його літаючого будинку – молодий дослідник дикої природи на ім'я Рассел.

Разом Карл і Рассел вирушають у подорож, сповнену несподіваних зустрічей та емоційних моментів, де вони пізнають важливість дружби, намагаючись здійснити мрію Карла! Фільм "Вгору" здобув широку популярність завдяки інноваційним анімаційним технікам та оригінальній сюжетній лінії, що зробило його одним із найулюбленіших анімаційних фільмів, коли-небудь створених!

Шерлок Холмс

IMDB Рейтинг 9

Жанр: містерія, пригоди

Країна Велика Британія Тривалість 128 хв Рік 2009

Продюсер Гай Річі

У фільмі, заснованому на знаменитому персонажі, створеному майже два століття тому Артуром Конан Дойлом, знімаються Роберт Дауні-молодший у ролі Шерлока Холмса та Джуд Лоу у ролі Ватсона. У цьому трилері, що швидко розвивається, Лондон стикається з загрозою з боку відомого злочинця професора Моріарті, який планує знищити місто, якщо поліція не знайде його першою.

У той час як Скотланд-Ярд спантеличений місцезнаходженням професора, Шерлок Холмс береться за розслідування справи, по дорозі зіштовхуючись із різними дивними персонажами, включаючи Ірен Адлер у виконанні Рейчел МакАдамс. Поєднання пульсуючого екшену та розумної детективної роботи повертає легендарного детектива до життя у захоплюючому та незабутньому образі!

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