Приключенческие фильмы 2007-2010 года: сюжет увлечет любого
2000-е годы стали невероятным десятилетием для приключенческих фильмов, обеспечив одни из самых захватывающих и увлекательных кинематографических впечатлений. UAportal составил список из пяти лучших приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2007 по 2010 год.
Путешествие к Центру Земли
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Приключения, Семейный
Страна: США Продолжительность: 93 мин Год: 2008
Продюсер: Эрик Бревиг
Этот фильм рассказывает о Треворе Андерсоне (Брендан Фрейзер), ученом, который обнаруживает таинственную книгу, написанную его дядей Верном на французском языке в 16 веке, о путешествии к Центру Земли. Вместе со своим племянником Шоном Андерсоном (Джош Хатчерсон) и проводником Ханной Эстрём (Анита Брим) они отправляются в невероятное путешествие в подземный мир, полный необычных существ и захватывающих дух пейзажей.
По пути они должны бороться со временем, сталкиваясь с различными препятствиями, чтобы вернуться домой живыми. Тревор, Шон и Ханна вскоре обнаруживают, что то, что раньше считалось невозможным, теперь становится реальностью – ведь они путешествуют дальше, чем кто-либо когда-либо прежде!
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Приключения, Семейный
Страна: США Продолжительность: 150 мин Год: 2008
Продюсер: Эндрю Адамсон
Эта вторая часть серии фильмов "Хроники Нарнии" рассказывает о возвращении четырех братьев и сестер – Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси Певенси – в Нарнию после долгих лет отсутствия. Волшебная страна теперь оккупирована Телмаринами, которые поработили ее жителей и изгнали всех волшебных существ за ее пределы.
Им предстоит помочь вернуть мир и свободу в Нарнию, отыскав пропавшего короля – законного наследника Аслана – принца Каспиана (Бен Барнс). На этом пути им помогают новые союзники, такие как Рипичип (Эдди Иззард), Трюффельхантер (Кен Стотт) и Трампкин (Питер Динклейдж). Им предстоит сразиться с солдатами обеих сторон, а также со сверхъестественными силами, если они хотят добиться успеха в своей миссии!
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Аватар
Рейтинг IMDB : 8
Жанр: Научная фантастика, приключения
Страна: США Продолжительность: 162 мин Год: 2009
Продюсер: Джеймс Кэмерон
Эта революционная научно-фантастическая эпопея Джеймса Кэмерона рассказывает о Джейке Салли (Сэм Уортингтон), бывшем морском пехотинце, который попадает в инопланетный мир под названием Пандора, населенный гуманоидной расой, известной как На'ви. Получив задание от полковника Майлза Куаритча (Стивен Лэнг) внедриться в эту инопланетную расу, Джейк объединяет усилия с Нейтири (Зои Салдана), женщиной-воином На'ви, в которую он позже влюбляется.
Вместе Джейк и Нейтири пытаются спасти Пандору от колонизации людьми, попутно узнавая больше об этой прекрасной, но опасной планете. Наполненный потрясающими визуальными эффектами, захватывающими действиями и эмоциональными моментами, "Аватар", без сомнения, является одним из величайших научно-фантастических фильмов, когда-либо созданных!
Вверх
Рейтинг IMDB: 8.3
Жанр: Анимация, Приключения
Страна: США Продолжительность: 96 мин Год: 2009
Продюсер: Пит Доктер
Этот анимационный фильм рассказывает о 78-летнем Карле Фредриксене, чья мечта всей жизни – совершить последнее приключение, прежде чем остепениться. Он привязывает к своему дому тысячи воздушных шаров и отправляется в Южную Америку, но не один! Вскоре он обнаруживает, что безбилетный пассажир на борту его летающего дома – молодой исследователь дикой природы по имени Рассел.
Вместе Карл и Рассел отправляются в путешествие, полное неожиданных встреч и эмоциональных моментов, где они познают важность дружбы, пытаясь исполнить мечту Карла! Фильм "Вверх" получил широкую известность благодаря инновационным анимационным техникам и оригинальной сюжетной линии, что сделало его одним из самых любимых анимационных фильмов, когда-либо созданных!
Шерлок Холмс
IMDB Рейтинг 9
Жанр: мистерия, приключения
Страна Великобритания Продолжительность 128 мин Год 2009
Продюсер Гай Ричи
В фильме, основанном на знаменитом персонаже, созданном почти два века назад Артуром Конан Дойлом, снимаются Роберт Дауни-младший в роли Шерлока Холмса и Джуд Лоу в роли Ватсона. В этом быстро развивающемся триллере Лондон сталкивается с угрозой со стороны известного преступника профессора Мориарти, который планирует уничтожить город, если полиция не найдет его первой.
В то время как Скотланд-Ярд озадачен местонахождением профессора, Шерлок Холмс берется за расследование дела, по пути сталкиваясь со всевозможными странными персонажами, включая Ирен Адлер в исполнении Рэйчел МакАдамс. Сочетание пульсирующего экшена и умной детективной работы возвращает легендарного сыщика к жизни в захватывающем и незабываемом образе!
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