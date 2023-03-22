Прийшла справжня весна: Прогноз погоди у Києві на 23 березня

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 23 березня. Дані були надані сайтом weather.com.

Прогноз каже, що температура коливатиметься від +8 до +16 градусів за Цельсієм з відчуттям +13 градусів за Цельсієм. Також очікується вітер зі швидкістю 4,9 м/с, що дме з північного заходу та вологість повітря 52%.

Цього дня Київ перебуватиме під щільною хмарністю, через що може здатися холоднішим, ніж зазначено на термометрі.

Час сходу сонця – 5:55 ранку, час заходу сонця – 18:14 вечора, так що скористайтеся денним світлом!

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